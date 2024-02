Borussia Dortmund: Terzic mit Taktik-Kniff – umgeht er SO ein großes Problem?

Mit drei Siegen am Stück ist Borussia Dortmund mit breiter Brust zum Gastspiel beim FC Heidenheim gereist. Doch im Gegensatz zu den ersten drei Pflichtspielen des Jahres lieferte das Team von Edin Terzic beim 0:0-Unentschieden keine gute Leistung.

Nach dem Spiel bleibt für Borussia Dortmund nur die Ernüchterung und die verpasste Chance, auf Platz drei zu springen. Dennoch gibt es aus Sicht des BVB auch eine spannende Erkenntnis: Terzic könnte einem Problem durchaus aus dem Weg gehen.

Borussia Dortmund: Maatsen und Bensebaini zusammen auf dem Platz

Vor dem Spiel in Heidenheim wurde heiß darüber diskutiert, wie Terzic mit der Rückkehr von Linksverteidiger Ramy Bensebaini umgeht. Der Algerier ist unter der Woche erst vom Afrika Cup zurückgekommen.

Mit Ian Maatsen hat Schwarz-Gelb einen neuen Defensiv-Akteur für die linke Seite geholt, der in den ersten Spielen zu überzeugen wusste. Dementsprechend musste Bensebaini in Heidenheim vorerst auf der Bank Platz nehmen. Eine Viertelstunde vor Schluss kam der BVB-Akteur dann jedoch rein.

++ Borussia Dortmund: Fans außer sich – BVB offenbart eklatante Schwäche ++

Das Spannende dabei: Terzic nahm nicht Maatsen für Bensebaini runter, sondern Youssoufa Moukoko. Bensebaini rückte auf seine gewohnte Position und Maatsen ins Mittelfeld. War das nur ein taktischer Kniff, um das Spiel in Heidenheim hinten raus noch zu gewinnen oder gar eine Möglichkeit, dass beide zusammen auf dem Platz stehen können. Damit würde Terzic dieser Entscheidung aus dem Weg gehen. Dazu zeigte Maatsen, dass er auch eine Position weiter vorne für gute Akzente sorgen kann.

Stammplatz für Bensebaini weiterhin nicht in Sicht?

Dass Terzic dauerhaft auf diese Kombination zurückgreift, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Schließlich fehlten mit Jadon Sancho, Julian Brandt und Marco Reus gleich drei wichtige Offensiv-Akteur. Kommt dieses Trio von den Verletzungen zurück, dürfte Terzic ein solches Mittefeld-Experiment mit Maatsen wohl nicht mehr angehen. Denn dann stünde das nötige Personal wieder zur Verfügung. So dürfte Bensebaini wohl weiterhin nur auf der Bank Platz nehmen müssen.

Mehr News:

Dennoch hat die Maßnahme gezeigt, dass es durchaus möglich wäre, die beiden spielstarken Linksverteidiger gemeinsam spielen zu lassen und so den Druck aus der kniffligen Situation zu nehmen. Greift der BVB-Coach in Zukunft also öfter auf diese Möglichkeit zurück?