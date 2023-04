Borussia Dortmund: Wird ER der große Meister-Faktor? BVB-Star mit besonderer Erfahrung

Für Borussia Dortmund geht es in den verbleibenden fünf Partien um alles. Der große Traum von der neunten deutschen Meisterschaft lebt weiter und ist so groß, wie lange nicht mehr. Für den Titelgewinn muss der BVB in den kommenden Wochen einen kühlen Kopf und starke Nerven zeigen.

Dabei hilft es, wenn man Spieler in den eigenen Reihen hat, die diese Erfahrungen bereits gemacht haben. Mats Hummels ist neben Niklas Süle einer von zwei Akteuren bei Borussia Dortmund, die den Titel schon einmal feiern durften. In der Endphase der Saison könnte also Hummels eine ganz besondere und enorm wichtige Rolle einnehmen.

Borussia Dortmund: Sechsmal deutscher Meister

Mats Hummels ist längst eine absolute Identifikationsfigur und Vereinslegende beim BVB. Er ist einer der erfahrensten und dienstältesten Spieler im Kader und hat in seiner Karriere schon so manchen großen Erfolg feiern dürfen. Hummels ist unter anderem sechsmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Sieger und Weltmeister. Der Innenverteidiger weiß also genau worauf es in bestimmten Momenten ankommt.

Dies könnte für den BVB zum großen Pluspunkt werden. Für die jungen und unerfahrenen Spieler im Kader könnte er zu einer wichtigen Stütze werden. In den kommenden Wochen heißt es für die Westfalen: Kühlen Kopf bewahren und keine Nerven zeigen. Nur so kann der große Traum tatsächlich in Erfüllung gehen.

++ Borussia Dortmund: Terzic verrät Meisterrezept – „Das gab es noch nie“ ++

Er weiß, wie es ist, mit dem BVB Meister zu werden: Mats Hummels gewann schon 2011 und 2012 den Titel mit Schwarz-Gelb. Foto: imago sportfotodienst

Von der Reservisten-Rolle zum Abwehrchef

Obwohl der 34-Jährige in dieser Saison oft keine allzu große Rolle gespielt hat, könnte der BVB-Star jetzt zum X-Faktor werden. Während er zu Beginn der Saison noch fest als Stammspieler eingeplant war, verlor Hummels im Laufe der Spielzeit seinen Stammplatz immer mehr an Süle und Schlotterbeck. Edin Terzic vertraute den beiden jüngeren Innenverteidiger mehr als dem Routinier. Lange Zeit war Hummels also nur dritte Kraft beim BVB.

Nach den Verletzungen von Süle und Schlotterbeck avanciert Hummels derzeit wieder zum Abwehrchef. Der Innenverteidiger zeigte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass er das hohe Leistungsniveau noch immer aufrecht halten und dem BVB so Stabilität geben kann. In den verbleibenden fünf Spielen wird Hummels vermutlich weiterhin spielen dürfen. Er soll nicht nur neben dem Platz vorangehen, sondern auch auf dem Platz.

Weitere News:

Hummels als Abwehrchef und möglicher Meister-Faktor – das war vor einigen Wochen noch nicht wirklich abzusehen. Doch nun gilt es, seine Erfahrungen zu teilen, seinen Teamkollegen zu helfen und gemeinsam den großen, schwarz-gelben Traum wahr werden zu lassen. Gewinnt Hummels auch die dritte Meisterschaft mit Borussia Dortmund, macht er sich beim BVB wohl endgültig unsterblich. Die nächste Aufgabe steht bereits am Freitagabend mit Reviergegner Bochum auf dem Plan.