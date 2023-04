Borussia Dortmund verlängert mit Reus – doch dieses Vertragsdetail ist ein eindeutiges Zeichen

Was lange Zeit in der Schwebe stand, ist jetzt zur Erleichterung der BVB-Fans endlich entschieden: Marco Reus hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert und wird auch in der kommenden Saison für die Schwarzgelben spielen.

Für etwas Verwunderung sorgte bei den Fans die kurze Vertragslaufzeit. Sie ist ein eindeutiges Zeichen für die Zukunft – und auch die Aussagen von Marco Reus untermalen das. Der 33-Jährige geht vermutlich in seine letzte Saison bei Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Macht Reus im Sommer 2024 Schluss?

Marco Reus hat seinen auslaufenden Vertrag verlängert – allerdings nur für ein einziges Jahr bis Juni 2024 und das laut Medienberichten auch zu deutlich schlechteren Konditionen. Der BVB-Star soll für seinen Vertrag ordentliche Gehaltseinbußen hingenommen haben.

Die kurze Vertragslaufzeit und das deutlich gesunkene Gehalt sind ein eindeutiges Zeichen. Vieles deutet darauf hin, dass Reus im Sommer 2024 seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Im Mai wird der BVB-Kapitän 34 Jahre alt, bei Ablauf des Vertrags wäre er sogar 35. Ein gutes Alter, um aufzuhören.

Der BVB-Kapitän ist längst nicht mehr unantastbar. Zuletzt musste er sich sogar mit einem Bankplatz zufriedengeben, wurde drei Mal in Folge nur eingewechselt. In der Kabine ist sein Stellenwert noch riesig, auf dem Platz laufen ihm Jüngere langsam, aber sicher den Rang ab.

Reus-Worte sind sehr deutlich

Und auch Reus deutet sein Karriereende im Interview auf der Vereinshomepage bereits an: „Seit meiner Kindheit sage ich, dass dieser Verein etwas ganz Besonderes für mich ist. Ich war bis jetzt sehr stolz, so lange schon Teil des Klubs und des Teams zu sein und gemeinsam Erfolge anzustreben. Dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass ich nochmal um ein weiteres Jahr verlängern durfte. Es war immer mein Wunsch, hier meine Karriere beenden zu wollen. An diesem Wunsch hat sich nie etwas geändert.“ Worte, die sehr deutlich sind.

Die Diskussion um die Reus-Zukunft werden in der nächsten Saison wieder aufkommen, es deutet aber vieles daraufhin, dass es die letzte Spielzeit des BVB-Kapitäns wird.