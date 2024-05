BVB-Boss Watzke nimmt Spieler in die Pflicht – DAS will er jetzt auf keinen Fall sehen

Wembley is calling again! Der BVB steht im Finale der Champions League und greift Anfang Juni (01. Juni, 21 Uhr) in London nach dem Henkelpott. Für Schwarz-Gelb wir es nach 1997 und 2013 die dritte Finalteilnahme. Ganz Dortmund ist nach dem Weiterkommen in Ekstase.

Doch vor dem großen Saisonhöhepunkt in London stehen für den BVB noch zwei Bundesliga-Partien gegen Mainz 05 und Darmstadt 98 auf der Agenda. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke möchte zwei Siege sehen – obwohl es für Schwarz-Gelb um nichts mehr geht.

Borussia Dortmund: Watzke fordert gelungene Generalproben für CL-Finale

Ganz Dortmund ist im Final-Fieber! Mats Hummels, Marco Reus und Co. krönen eine ohnehin schon magische CL-Saison mit dem Finale. Nach elf Jahren steht der BVB wieder im größten Spiel des europäischen Vereinsfußballs – 2013 verlor man in London gegen den FC Bayern.

Eine erneute Finalpleite im Wembley Stadium soll und darf es aus Sicht von Watzke nicht geben. Dafür solle man auch in den verbleibenden zwei Bundesliga-Partien weiteres Selbstbewusstsein tanken. Die klare Forderung von Watzke: Man darf keines dieser Spiele abschenken, nur weil es in der Liga um nichts mehr gehe.

++ Borussia Dortmund: Public Viewing zum Champions-League-Finale? DAS musst du wissen ++

„Das letzte Spiel vor Wembley zu verlieren, wäre nicht gerade förderlich“, betonte Watzke nach dem Spiel bei „Amazon Prime“. Schonung für das große Finale? Nicht mit dem BVB-Boss. Watzke fordert sowohl in Mainz als auch gegen Darmstadt höchste Konzentration.

„Sind es allen anderen Mannschaften schuldig“

Dazu warten auf den BVB noch zwei besondere Spiele. In Mainz könnte man Revanche für das Meister-Drama der vergangenen Saison nehmen, gegen Darmstadt wird Marco Reus sein letztes Spiel im Westfalenstadion bestreiten. „Jetzt am Samstag sind wir es auch allen anderen Mannschaften schuldig, dass wir wirklich mit 100 Prozent agieren“, betonte Innenverteidiger Mats Hummels mit Blick auf das Spiel in Mainz.

Weitere News:

„Dann haben wir noch ein Verabschiedungsspiel von Marco Reus im eigenen Stadion. Da wollen wir den Fans auch was liefern. Das sind auch alles Vorbereitungsspiele für das Finale, in denen wir uns Selbstvertrauen holen können und die Dinge noch besser einstudieren können. Jetzt sind jedes Training und die Spiele auf den 1.6. fokussiert“, so Hummels bei „Amazon Prime“ deutlich.