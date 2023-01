Borussia Dortmund: Haller mit emotionaler Botschaft – „Ich bin zurück“

Die Freude bei den Fans von Borussia Dortmund war groß, als der Klub verkündete: Sebastien Haller wechselt zu Borussia Dortmund. Größer als die Freude über den Transfer war dann der Schock, als wenig später bekannt wurde, dass der Stürmer an Hodenkrebs erkrankt ist.

Der Top-Zugang musste sich einer Chemotherapie unterziehen, fiel für die gesamte Hinrunde aus. Zwei Operationen später steht Haller kurz vor seinem Comeback. Jetzt hat sich der Ivorer selbst zu Wort gemeldet!

Borussia Dortmund: Haller spricht zu BVB-Fans

Am Montag (2. Januar) sind die BVB-Profis mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Mit dabei: Top-Neuzugang Sebastien Haller. Noch während des Tages hat sich der Stürmer in einem emotionalen Video an die Fans der Borussia gewendet.

„Hallo Leute, ich bin endlich zurück“, verkündet der Ivorer die erlösende Botschaft. Im Anschluss bedankt er sich für die Unterstützung, die er in den vergangenen Monaten von den BVB-Fans erhalten hat. „Es war nicht einfach, aber mit eurer Unterstützung war es besser und einfacher zu schaffen. Ich freue mich auf darauf, euch im Stadion zu sehen – für einige Siege“, so der Stürmer.

Borussia Dortmund: Wann kommt Haller zurück?

Ganz zurück ist Sebastien Haller allerdings noch nicht. Laut „Sky“ wird der Stürmer zunächst Teile der Leistungstests mitmachen, was allerdings nicht bedeutet, dass er schon bald wieder auf dem Platz stehen kann. Er soll langsam wieder an das Training mit der Mannschaft herangeführt werden. Sollten die ersten Leistungstests positiv verlaufen, fliegt Haller mit ins Trainingslager nach Marbella.

Im vergangenen Sommer ist Haller für rund 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund gewechselt. Aufgrund seiner Hodenkrebs-Erkrankung stand der Ivorer bislang kein einziges Mal für den BVB auf dem Feld. Im Verlauf der Rückrunde könnte es zu seinem Comeback und gleichzeitig Debüt im Trikot der Schwarzgelben kommen.