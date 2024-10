Borussia Dortmund: Top-Klubs nehmen BVB-Star ins Visier – droht der Blitz-Abgang?

In den vergangenen Jahren wurde Jamie Gittens oft durch Verletzungen ausgebremst und konnte so sein großes Potenzial noch nicht ausschöpfen. In dieser Saison sieht das ganz anders aus: Der Engländer hat sich bei Borussia Dortmund zu einem ganz wichtigen Spieler gemausert.

Acht Torbeteiligungen hat der 20-Jährige bereits geliefert. Doch mit seinen Leistungen bei Borussia Dortmund hat er sich auch auf das Radar absoluter Top-Klubs gespielt. Eine Reihe von Premiere-League-Klubs sollen den Youngster genauestens beobachten.

Borussia Dortmund: Interessenten-Liste bei Gittens wird immer länger

Ende 2020 wechselte Gittens in die Jugend des BVB. Vier Jahre später ist er ein absoluter Star des Vereins und ein Liebling bei den Fans. Zum ersten Mal kann Gittens konstant liefern – das weckt direkt Begehrlichkeiten anderer Vereine.

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England sollen neben dem FC Liverpool auch der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und Nottingham Forest Interesse an dem BVB-Star zeigen. Demnach seien regelmäßig Scouts der englischen Vereine bei Spielen des BVB, um Gittens zu verfolgen.

Für Gittens könnten vor allem der FC Arsenal, Crystal Palace und Tottenham interessant werden. Schließlich ist der Flügelstürmer in London geboren. Seine Jugend verbrachte er zu großen Teilen beim FC Reading, ehe er 2018 in den Nachwuchs von Manchester City wechselte.

XXL-Ablöse für Gittens?

Bei Schwarz-Gelb wird man den Dribbelkünstler ungern gehen lassen. Schließlich plant der BVB langfristig mit Gittens. Sollte einer der Interessenten also wirklich Ernst machen wollen, wird der jeweilige Klub tief in die Tasche greifen müssen. So soll der BVB mehr als 60 Millionen für den Youngster verlangen.

Sein Vertrag läuft noch bis 2028 und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Bei möglichen Verhandlungen hat der BVB also freie Hand und kann die Ablöse selbst verhandeln. Ein möglicher Wechsel würde jedoch wohl ohnehin erst für den Sommer 2025 in Frage kommen.