Borussia Dortmund: Vertragsverlängerung und Leihe! BVB macht Reyna-Deal offiziell

In den vergangenen Wochen wurde immer mal wieder über einen möglichen Wechsel von Giovanni Reyna diskutiert. Der US-Amerikaner konnte auch in der laufenden Saison bei Borussia Dortmund nicht wirklich Fuß fassen. Nun zieht es ihn nach England.

Der Akteur von Borussia Dortmund hatte den großen Wunsch, in der Rückrunde bei einem anderen Verein Spielpraxis zu sammeln. Diesem Wunsch sind die BVB-Verantwortlichen nun nachgekommen: Reyna wechselt für sechs Monate zu Nottingham Forest.

Borussia Dortmund: Reyna wechselt per Leihe in die Premier League

Wie die Schwarz-Gelben am Mittwoch (31. Januar) offiziell bekannt gaben, hat der offensive Mittelfeldspieler seinen Vertrag zuvor um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert und sich dann Nottingham Forest angeschlossen. In den kommenden Monaten soll sich Reyna in der Premier League weiter entwickeln und Spielminuten sammeln, ehe er im Sommer einen weiteren Anlauf bei Schwarz-Gelb wagen möchte.

„Wir freuen uns, dass wir den Vertrag mit Gio vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Er ist ein Spieler, der enorme Fähigkeiten besitzt, und in dem wir noch eine Menge Potenzial sehen“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

++ Macht Borussia Dortmund es schon wieder? BVB arbeitet an Talent-Coup ++

Reyna sei „in den vergangenen Tagen mit dem Wunsch auf uns zugekommen, bis zum Saisonende für Nottingham Forest auflaufen zu dürfen. Dem haben wir entsprochen und wünschen Gio nun für das halbe Jahr in England maximalen sportlichen Erfolg.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leihdeal enthält keine Kaufoption

Die BVB-Fans hatten in den vergangenen Stunden befürchtet, dass der Verein Reyna mit einer Kaufoption ziehen lassen würde, die Nottingham am Ende der Saison ziehen könnte. Doch die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet – der US-Amerikaner wurde ohne Option verliehen und wird somit in jedem Fall nach der Saison zum BVB zurückkehren.

Mehr News:

Die BVB-Verantwortlichen setzen voll auf Reyna und wollen ihn in Zukunft weiterhin fest in den Kader integrieren. Für die Bosse soll schnell festgestanden haben, dass man Reyna sowohl im Winter als auch im Sommer auf keinen Fall endgültig ziehen lassen möchte. Somit ist die Leihe in die Premiere League wohl ein guter Kompromiss für alle Parteien.