Heidenheim – BVB: Dicke Überraschung! Fans reiben sich verwundert die Augen

Zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags reiste Borussia Dortmund an die Brenz. Die Partie Heidenheim – BVB wurde in Heidenheim als absolutes Highlightspiel betitelt. Für den Bundesliga-Aufsteiger war das Duell mit dem Vizemeister ein ganz besonderes Spiel.

Die Vorfreude war schon viele Tage vor dem Spiel riesig. Alle freuten sich, den großen BVB in Heidenheim begrüßen zu dürfen. Doch zur Überraschung aller Borussen-Fans spiegelte sich das nicht in allen Teilen des Stadions wieder.

Heidenheim – BVB: Leere Plätze bei „Highlight-Spiel“

Es war das erste Aufeinandertreffen von Heidenheim und Dortmund in der Voith-Arena. Schon das Hinspiel im Signal Iduna Park hatten sich viele Heidenheimer im Kalender markiert. Auch das Rückspiel war für viele Heimfans ganz besonders. Das spiegelte sich beim Ticket-Verkauf wieder: Innerhalb weniger Sekunden war das Stadion auf dem Schlossberg ausverkauft.

15.000 Menschen passen in die Voith-Arena. Doch von den 15.000 Menschen sind wohl nicht alle ins Stadion gekommen. Denn während des Spiels waren einige freie Plätze zu sehen – obwohl der FCH ausverkauft meldete.

Das erstaunte auch die BVB-Fans. Schließlich ist der FCH dafür bekannt, dass das Stadion häufig voll ist. Vor allem in der ersten Bundesliga sind die Heimspiele sehr gut besucht. „Ich dachte, das Spiel wäre ausverkauft. Ganz schön viele leere Plätze“, stellte ein BVB-Fan auf „X“ fest. „Das wundert mich tatsächlich, hätte ich vorher nicht gedacht“, betonte ein anderer.

Choreos auf beiden Seiten

An der Stimmung in der Voith-Arena änderten die freien Plätze jedoch nichts – beide Fan-Lager präsentierten sich sehr lautstark und feuerten ihr Team kräftig an. Vor dem Spiel hatten beide Kurven jeweils eine kleine Choreo vorbereitet. Aufseiten des BVB wurde die Choreo mit einer kleinen Pyro-Show unterstützt.

Schon vor dem Spiel war die Stimmung im Gästeblock gut: die Fanszene des BVB hatte eine kleine Choreo vorbereitet. Foto: IMAGO/Eibner

Auf beiden Seite gab es vor dem Spiel also sowohl etwas für die Augen als auch für die Ohren. Das änderte sich auch während des Spiels nicht – trotz durchwachsener Leistung des BVB.