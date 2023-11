Borussia Dortmund – FC Bayern: Revanche für Meister-Drama? Terzic-Ansage vor Klassiker

Es ist das erste Mal seit dem letzten Spieltag, an dem der BVB den Last-Minute-Meister-Knockout bekam, dass Schwarz-Gelb wieder auf Rot-Weiß treffen. Nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken erwartet BVB-Coach Edin Terzic ein wütendes Bayern, möchte sich aber für das Meister-Drama revanchieren.

Mit einem Sieg würde Borussia Dortmund die Krise des FC Bayern größer werden lassen. So dürfte das Team von Edin Terzic noch motivierter sein als man vor diesem Spitzenspiel ohnehin schon ist. Das zeigte auch Terzic vor dem Spiel gegen FC Bayern.

Borussia Dortmund – FC Bayern: Terzic zeigt sich

Gelingt der erste Sieg seit knapp fünf Jahren? Seit 2018 konnte der BVB nicht mehr gegen den deutschen Rekordmeister gewinnen. Das soll sich nun ändern. Schwarz-Gelb kommt mit viel Selbstbewusstsein in die Partie, während der FCB nach der Pokal-Blamage mit einer gewissen Portion Wut in den Klassiker gehen dürfte.

Terzic zeigte sich jedoch unbeeindruckt und appellierte vor dem Spiel an sein Team, dass man genau in diesem Momenten dagegen halten müsse. „Wenn die Bayern wütend sind, müssen wir noch hungriger sein“, betonte der BVB-Coach vor der Partie im „Sky“-Interview. Das ist mal eine Ansage an die Münchener!

„Jetzt kommen sie in unser Stadion“

Auch der Fakt, dass es das erste Spiel seit dem Meister-Drama ist, dürfte noch einmal mehr Schärfe in Spiel bringen. Der BVB sei für den großen Kampf bereit, erklärte Terzic. „Seit gefühlt sieben Monaten kämpfen wir gegen die Bayern, allerdings immer in anderen Stadien. Nun kommen sie zu uns, in unser Stadion, Face to Face“, betonte der Übungsleiter.

Der BVB möchte also zeigen, dass man den Bayern nicht nur Paroli bieten kann, sondern ihnen auch richtig wehtun könnte – so wie es die Bayern mit der Last-Minute-Meisterschaft in der vergangenen Saison getan haben.