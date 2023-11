Borussia Dortmund: Watzke spricht vor „Klassiker“ Klartext – „Dann musst du aufhören“

Seit 2005 ist Hans-Joachim Watzke Geschäftsführer bei Borussia Dortmund. So hat der Funktionär schon so manches Duell gegen den FC Bayern miterlebt. Dennoch dürfte das anstehende Topspiel gegen den Rekordmeister ein besonderes werden: Der BVB möchte sich unbedingt für die bittere Meister-Enttäuschung vom letzten Spieltag revanchieren.

Der Zeitpunkt für das Duell gegen die Münchener könnte aus Sicht von Borussia Dortmund schlechter sein: Unter der Woche setzte es für die Bayern mit der Pokal-Blamage in Saarbrücken ein herben Dämpfer. Dazu ist die personelle Lage beim FCB mehr als angespannt. Große Auswirkungen haben diese Faktoren allerdings nicht, erklärte Watzke vor dem „Klassiker“.

Borusia Dortmund: Gewisse Anspannung sei „immer da“

Es ist zweifelsohne das größte Spiel im deutschen Fußball. Wenn der BVB am Samstagabend (04. November, 18.30 Uhr) den Rekordmeister aus München empfängt, blickt ganz Fußball-Deutschland in den Signal Iduna Park. Dass die Partie gegen die Bayern immer was ganz besonderes ist, weiß natürlich auch Watzke. Dennoch betonte er, dass sich nicht der gesamte Fokus auf die Duelle mit den Bayern richten dürfe.

„Diese Spiele gegen Bayern München sind immer toll, aber ich will auch gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart gewinnen“, sagte der BVB-Boss gegenüber „Sky“. Aber ist er selbst auch aufgeregter als vor andren Partie? Eine gewisse Anspannung sei „immer da. Wenn sie nicht mehr da ist, musst du aufhören“, betonte der BVB-Funktionär.

Er erwarte ein äußerst enges Spiel, indem Kleinigkeiten den Unterschied machen können. „Es war nie so, dass es glasklare Ergebnisse waren. Das wird immer knapp sein und das wird auch diesmal knapp sein“, glaubt Watzke.

Pokal-Blamage keine Auswirkung auf BVB-Spiel?

Dass der BVB nach der Bayern-Blamage in Saarbrücken richtig unter die Räder kommen wird, sieht er allerdings als unrealistisch an. Eine Bedeutung für Das BVB-Spiel sieht Watzke in dem Ergebnis jedoch nicht. „Das kann passieren. Im Endeffekt löst das Spiel aber nichts aus“, sagte er in Bezug auf das Bayern-Debakel.

Wie die Bayern in Dortmund letztlich auftreten wird, ist für den Borussen-Boss sowieso zweitrangig. Die eigene Leistung solle im Vordergrund. Der Auftritt von Schwarz-Gelb müsse passen, so Watzke.