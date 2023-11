Borussia Dortmund: Ex-Star erinnert sich vor Bayern-Duell an emotionales Erlebnis – “Prägt sich einfach ein”

Das Topspiel des 10. Spieltags, der „Klassiker“ in Deutschland, Borussia Dortmund gegen den FC Bayern! Ganz Deutschland und zahlreiche Fans aus der ganzen Welt werden sich das Duell der beiden Spitzenklubs am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) anschauen.

In der langen Historie der beiden Vereine gab es auch zahlreiche Spieler, die sowohl für Borussia Dortmund als auch für den FC Bayern aufgelaufen sind. Einer davon ist Markus Feulner, der sich im DER WESTEN-Interview an ein ganz emotionales Spiel zurückerinnert.

Borussia Dortmund: Ex-Star erinnert sich vor Bayern-Duell an emotionales Erlebnis

Markus Feulner gehört zu den wenigen Spielern, die es geschafft haben, mit Borussia Dortmund und mit dem FC Bayern München Meister zu werden. An eine Meisterschaft erinnert man sich als Spieler immer gerne zurück, so auch der Ex-Profi.

„Da waren 500.000 Menschen auf der Straße“, blickt Feulner im Gespräch mit DER WESTEN zurück. 2011 feierte er den überragenden Titel mit dem BVB unter Jürgen Klopp. „Da war die ganze Stadt auf den Beinen. Sowas erlebt man kein zweites Mal. Das prägt sich einfach ein. Das sind Bilder für die Zukunft“, so der Ex-BVB-Star weiter.

Zuvor gelang es Feulner, in der Saison 2002/03 mit dem FC Bayern deutscher Meister zu werden. Von 1997 bis 2004 war er beim Rekordmeister, ehe es zum 1. FC Köln und Mainz 05 ging. Zur Saison 2009/2010 verpflichtete ihn der BVB ablösefrei.

Wem drückt Feulner die Daumen?

Mit dem Meistertitel 2011 verabschiedete sich Feulner anschließend von Borussia Dortmund und ging zum 1. FC Nürnberg. Ein Jahr später holten die Schwarz-gelben erneut die deutsche Meisterschaft. Bis dato ist es das letzte Mal, dass es ein anderer Verein schaffte, den FC Bayern von der Spitze zu verdrängen.

Umso trauriger war Feulner dann, dass es der BVB in der vergangenen Spielzeit nicht geschafft hat, für die Sensation zu sorgen. Feulner erklärt, dass es „für ganz Fußball-Deutschland schade war, weil sich jeder eigentlich eine spannende Meisterschaft wünscht.“ Darauf hofft er auch für diese Saison.

Und wem drückt Feulner am Samstag dann die Daumen? „Ich bin in München ausgebildet worden, nichtsdestotrotz habe ich viele Freunde in Dortmund. Ich sage: Möge der Bessere gewinnen, da bin ich neutral. Die Mannschaft, die besser performt, soll gewinnen. Klar, man wünscht sich Abwechslung an der Spitze. Daher würde ich mich freuen, wenn mit Dortmund, aber auch Leipzig und Leverkusen wieder ein Titelrennen stattfindet“, so der heutige U17-Trainer des FC Augsburg.

