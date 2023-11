Borussia Dortmund: Marco Reus singt Lobeshymne – schafft ER jetzt seinen Durchbruch?

Bei Borussia Dortmund stehen einmal mehr wichtige Wochen an. Neben dem „Klassiker“, der am Samstag (4. November, 18.30 Uhr) im Signal-Iduna-Park gegen den FC Bayern steigt, stehen auch in der Champions League bald einige Entscheidungen an.

Dafür braucht Cheftrainer Edin Terzic jeden Spieler im Kader in Bestform. Für einen Spieler von Borussia Dortmund gibt es jetzt sehr viel Lob von Marco Reus. Gelingt ihm endlich der Durchbruch beim BVB?

Borussia Dortmund: Marco Reus singt Lobeshymne

Um von den eigenen Mitspielern viel Lob zu erhalten, musst du schon viel richtig gemacht haben. Genau das schaffte Jamie Bynoe-Gittens nach dem 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim, als das Mega-Talent eine mehr als nur souveräne Leistung zeigte. Der Youngster sorgte auf der linken Seite stets für Wirbel, hatte sogar die Möglichkeit auf ein Tor.

Kurz vor der Halbzeit war es dann Bynoe-Gittens, der den Treffer des Abends von Marco Reus auflegte. Nach dem Seitenwechsel wäre sogar fast der zweite Assist gelungen. „Wir hatten ein paar Wechsel und sind dennoch super ins Spiel gekommen. Kompliment! Es war viel Bewegung im vordersten Drittel. Jamie (Bynoe-Gittens, Anm. d. Red.) hat überragend gespielt, Muki (Youssoufa Moukoko, Anm. d. Red.) hat’s auch sehr gut gemacht. Es war eine sehr gute Leistung, zweite Halbzeit etwas weniger. Wir haben nicht viel zugelassen. Deshalb war es ein verdienter Sieg“, lobte Marco Reus nach der Partie die jungen Talente.

Und auch Bynoe-Gittens freute sich über den Einzug ins Achtelfinale. „Ja, es war ein verdienter, hart erarbeiteter Sieg. Wir haben stark verteidigt und uns viele gute Chancen herausgespielt. Das war ein wichtiger Sieg, und es fühlt sich gut an, in der nächsten Runde zu stehen.“

Gelingt endlich der Durchbruch?

Für den 19-Jährigen waren das wertvolle 60 Minuten, die er im Pokal ran durfte. Allzu viel Spielzeit hatte er bei Borussia Dortmund in dieser Saison noch nicht. Insgesamt kommt Bynoe-Gittens auf lediglich sechs Pflichtspiele. Oftmals waren es nur Kurzeinsätze für das junge Talent.

Grund dafür könnte die Schulter-OP sein, weswegen er teilweise die Sommervorbereitung verpasst hatte. Doch diesen Trainingsrückstand hat der Youngster längst aufgeholt, kann aber mit seinen wenigen Spielzeiten ebenso wenig zufrieden sein, wie der BVB mit der Entwicklung.

Die Hoffnung ist aber jetzt groß, dass die Partie gegen Hoffenheim Bynoe-Gittens mehr Selbstvertrauen gegeben hat, damit er in dieser Saison noch zu einem wichtigen Spieler für Edin Terzic werden kann.