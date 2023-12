Borussia Dortmund: Nach nächstem Rückschlag – BVB-Star macht Champions-League-Ansage

Kaum ist Borussia Dortmund zurück im Bundesliga-Alltag, hagelt es den nächsten bitteren Rückschlag. Unter der Woche sicherte sich Schwarz-Gelb noch den Gruppensieg in der Champions League, am Samstag (16. Dezember) kam man nicht über ein 1:1-Unentschieden beim FC Augsburg hinaus.

Während es international sehr gut läuft, hinkt man national den Ansprüchen hinterher. Dennoch gab BVB-Star Nico Schlotterbeck nach dem Augsburg-Spiel ein klares Versprechen: Borussia Dortmund wird trotz der schwierigen Lage in die Champions League kommen.

Borussia Dortmund: „Wir kriegen das hin“

Nach dem siebten Spiel ohne Sieg verliert Schwarz-Gelb die Champions-League-Ränge immer weiter aus den Augen. Zur Winterpause wird der BVB aller Voraussicht nach auf einem Nicht-Champions-League-Platz überwintern. Im neuen Jahr bedarf es einer großen Leistungssteigerung, um die Qualifikation zur Königsklasse auch zum neunten Mal hintereinander klarzumachen.

Borussen-Innenverteidiger Schlotterbeck ist sich sicher, dass das Team von Edin Terzic dieses Ziel auch erreichen wird – trotz sportlich schwieriger Lage. Auf die Frage, ob die Champions League in Gefahr sei, versprach er: „Wir kriegen das hin“, so der 24-Jährige bei „Sky“.

„Es war fußballerisch echt in Ordnung. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt“, analysierte Schlotterbeck. Man könne die Auftritte aus der Champions League „irgendwie nicht transferieren“, sagte der Nationalspieler. „Woran es genau liegt, weiß ich auch nicht. Gar nicht. Wir hatten heute Bock auf das Spiel“, schloss er ein Mentalitätsproblem definitiv aus.

Schlotterbeck-Patzer vor FCA-Treffer

Dennoch enttäuschte der BVB in Augsburg einmal mehr. Zwar konnte man sich viele Torchancen erarbeiten, doch von einer guten Leistung war man dennoch weit weg. Ausgerechnet Schlotterbeck war es, der sich in der 23 Minute von FCA-Stürmer Ermedin Demirovic abkochen ließ, den wichtigen Zweikampf verlor und so den Gegentreffer mit verschuldete.

So musste Schwarz-Gelb einmal mehr einem Rückstand hinterherlaufen. BVB-Angreifer Donyell Malen glich in der 35. Minute nach einer schönen Kombination mit Niclas Füllkrug zwar noch aus, doch mehr war für die Westfalen nicht mehr drin. Möchte man die Champions-League-Qualifikation einmal mehr erreichen, sollte der BVB nicht nur zum Jahresabschluss gegen Mainz (Dienstag, 19. Dezember, 20.30 Uhr) gewinnen, sondern auch im neuen Jahr die Leistung deutlich steigern.