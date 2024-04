Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Gänsehaut! Ultras lassen Zuschauer erstarren

Die Partie Borussia Dortmund – VfB Stuttgart war schon im Vorfeld eine ganz besondere. Der BVB und alle Schwarz-Gelben feierten an diesem Spieltag das Jubiläum des Westfalenstadions. Am 2. April 1974 fand dort das erste Spiel statt, gegen den VfB Stuttgart wurde der Geburtstag gebührend gefeiert.

Die BVB-Profis spielten in Sondertrikots, die der Verein zu Ehren des Stadions unter der Woche herausgebracht hatte. Die Fans legten mit einer Mega-Choreo vor Anpfiff der Partie Borussia Dortmund – VfB Stuttgart nach und sorgten für einen Gänsehaut-Moment im schwarz-gelben Fußballtempel.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Mega-Choreo zum Stadion-Jubiläum

Die gesamte Woche über wurde das Jubiläum der Heimspielstätte des BVB bereits groß gefeiert. Das Highlight war natürlich das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Den Geburtstag des Stadions nahmen die Ultras des BVB zum Anlass, um einmal mehr mit einer großen Choreografie für einen besonderen Moment zu sorgen.

Schon im Vorfeld der Partie sorgte mutmaßlich die organisierte Fanszene der Borussen mit einem Feuerwerk an der Strobelallee und Graffiti-Aktionen sowie diversen Bannern im gesamten Stadtgebiet für Aufsehen. Im Rahmen des Heimspiels gegen Stuttgart folgte dann die groß angekündigte Choreo.

++ Borussia Dortmund: Ausgerechnet vor BVB-Duell – Ex-Star Dahoud muss bittere Pille schlucken ++

Das gesamte Stadion wurde bei der Choreo mit einbezogen. Ob Nord, Ost, Süd oder West – auf allen Tribünen des Stadions konnte man die große Choreo bewundern. Zum Geburtstag haben sich die Ultras, die diese Choreo über Monate hinweg geplant hatten, etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die Südtribüne zitierte eine große „50“ mit Eindrücken aus den Jahren des Stadions. Auf der Ost und West-Tribüne war der Schriftzug „Westfalen“ und „Stadion“ zu lesen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Großer Wirbel um den „Signal Iduna Park“

Seit 2005 heißt das Westfalenstadion offiziell „Signal Iduna Park“. Für viele BVB-Fans ist dieser Name auch knapp zwei Jahrzehnte später noch ein Dorn im Auge. Die aktive Fanszene der Westfalen machte in den vergangenen Jahren und vor allem in den letzten Tagen deutlich, dass die Heimspielstätte des BVB für sie weiterhin „Westfalenstadion“ heißt.

Weitere News:

„Für immer Westfalenstadion“ zieren etliche Banner der aktiven Fanszene. Auch die Haltestelle „Signal Iduna Park“ wurde in den letzten Tagen kurzerhand in „Westfalenstadion“ umbenannt – mutmaßlich von Mitgliedern der BVB-Ultras.