Borussia Dortmund: Nach verpasster Meisterschaft – Fans sorgen für einzigartige Bilder

Da gehst du mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag, musst nur noch gegen Mainz 05 gewinnen und verspielst auf der Zielgeraden noch die Meisterschaft. Bitterer hätte der Tag für die Fans von Borussia Dortmund kaum werden können.

Doch was nach Abpfiff im Signal Iduna Park passierte, ist wohl einzigartig. Die Fans von Borussia Dortmund sorgten für einen echten Gänsehautmoment, den es sonst kaum bei einem anderen Verein der Welt gegeben hätte.

Borussia Dortmund: Fans singen minutenlang

Statt ihren Frust rauszulassen, das Stadion fluchtartig zu verlassen oder ihren Frust in Alkohol zu ertränken, sangen die Fans auch nach Abpfiff unaufhörlich weiter. Auf der legendären Südtribüne verließ keiner seinen Platz, die Ränge waren auch mehrere Minuten nach Abpfiff noch immer prall gefüllt.

In voller Lautstärke schmetterten die Fans ihren Song: „Und wir werden immer Borussen sein, es gibt nie, nie, nie einen anderen Verein…“ – und das in Dauerschleife. Auf dem Rasen saßen die niedergeschlagenen Spieler, weinten bittere Tränen und wussten nicht so recht, wohin mit ihren Gefühlen.

Die Unterstützung der Fans ist den Spielern von Borussia Dortmund aber trotz dieser riesigen verspielten Chance immer noch sicher. Sie werden auch in der nächsten Saison zu Tausenden ins Stadion strömen und auf den nächsten Titel hoffen.

Terzic ist dankbar für die Fans

„Ich fühle Dankbarkeit. Wenn man sieht, was die Fans investiert haben, bei all den schwierigen Momenten“, sagte Trainer Edin Terzic nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Und auch er blickte am Sky-Mikrofon schon nach vorne: „Wir waren 90 Minuten davon entfernt, die Schale nach Dortmund zu holen. Am Ende waren wir ein Tor davon entfernt und ab morgen sind wir wieder 34 Spieltage davon entfernt. Wir werden es verarbeiten und aufstehen und ab Anfang Juli wieder alles investieren, um es noch besser zu machen.“