BVB-Star Mats Hummels gibt denkwürdiges Interview – „Die nächsten Tage werden brutal“

Es hätte alles so schön sein sollen. Am Ende steht sich Borussia Dortmund jedoch selbst im Weg. Mit einer unerklärlich schwachen Leistung verspielt der BVB am letzten Spieltag noch die Meisterschaft. Um 17.28 Uhr platzte der Traum vom Titel endgültig.

Danach war es schwierig für die Spieler Worte zu finden. Mats Hummels und Emre Can stellten sich dennoch am Mikrofon. Besonders der Innenverteidiger von Borussia Dortmund war schwer getroffen.

Borussia Dortmund: Hummels-Abrechnung

Hummels fand kurz nach dem Spiel klare Worte. „Heute hätten wir es zumachen müssen. Das haben wir nicht und das liegt einzig und allein an uns“, sagte er nach dem Spiel bei „Sky“. Die Schwere der Niederlage war ihm deutlich anzusehen.

++ Borussia Dortmund verspielt die Meisterschaft – Fans fassungslos: „Ich glaub das alles grad nicht“ ++

Die nächsten Tage, so sagte er, werden taff. „Die nächsten Tage werden brutal“, erklärte der 34-Jährige. Die Leere, die er verspürte, konnten viele Fans teilen.

Er selbst sei jemand, der jetzt gerne für sich allein sei. „Aber es wird auf jeden Fall schwer, das Ganze zu verarbeiten, das wird länger als ein paar Tage dauern“, so Hummels.

Auch Can ist sprachlos

Auch Emre Can war die Fassungslosigkeit anzumerken. Der Mittelfeldspieler, der nie um klare Worte verlegen ist, musste erstmal schlucken. „Das ist schwer in Worte zu fassen“, sagte er, „wir waren so nah dran.“

Weitere Nachrichten für dich:

Sichtlich rang der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund nach Worten – verständlich nach den Ereignissen. „Es sollte einfach nicht sein“, sagte er enttäuscht. Diesen Nackenschlag werden die Dortmunder noch lange spüren.

Borussia Dortmund am Boden

Der Frust war riesig. Beim Blick auf den Spielverlauf war das verständlich. Nach wenigen Minuten lag der BVB bereits zurück. Dann verschoss Sebastien Haller einen Elfmeter, ehe Mainz erneut traf.

Von da an wirkten die Spieler von Borussia Dortmund hart getroffen. Die beiden Treffer kamen zu spät. Weil die Bayern zeitgleich gewann, geht die Schalke auch in diesem Jahr nach München.