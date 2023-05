Borussia Dortmund verspielt die Meisterschaft – Fans fassungslos: „Ich glaub das alles grad nicht“

Dieser letzte Bundesliga-Spieltag war an Dramatik kaum zu überbieten: Auf den letzten Metern vergeigte Borussia Dortmund doch noch die Deutsche Meisterschaft. Kurz nach dem Abpfiff sind die Fans fassungslos, enttäuscht, traurig. Es herrscht das blanke Entsetzen.

Ganz Dortmund fieberte auf diesen Tag hin, die Vorkehrungen für die Meisterfeier waren getroffen. Doch nun herrscht bittere Gewissheit: Der Deutsche Meister heißt wieder Bayern München und nicht Borussia Dortmund. Für die BVB-Fans ist das ein herber Schlag.

Dortmund-Fans absolut fassungslos

In den sozialen Netzwerken wimmelt es nur so vor Kommentaren. Der BVB befindet sich im Tal der Tränen. „Ohne Worte, ich fang gleich wirklich an zu heulen“, schreibt beispielsweise ein Borussia-Anhänger auf Twitter. „Ich glaub das alles grad nicht“, heißt es von einer anderen Person.

Wir haben weitere Fan-Reaktionen kurz nach dem Abpfiff zusammengetragen: