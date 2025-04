Borussia Dortmund: Verlängerung wackelt gewaltig! Verlässt ER den BVB?

In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren ist er – vor allem wegen seines Amtes – immer wieder heftig angegangen worden. BVB-Kapitän Emre Can hat sich immer wieder einiges anhören mussten. In den letzten Wochen ist er für Borussia Dortmund jedoch zu einer echten Stütze geworden.

Can hat sich aus seinem Formtief herausgekämpft und die Defensive gemeinsam mit Nico Schlotterbeck stabilisiert. Und doch scheint es für den Routinier bei Borussia Dortmund nicht weiterzugehen – folgt die Trennung im Sommer?

Borussia Dortmund: Can-Aus im Sommer?

Seit 2020 trägt Can das Trikot des BVB, seit 2023 ist der Defensiv-Allrounder Kapitän des Revierklubs. Der 31-Jährige hatte dieses Amt von BVB-Legende Marco Reus geerbt, machte mit der Binde am Arm aber nicht immer die glücklichste Figur. Mit Blick auf den kommenden Sommer könnte er dieses Amt erneut wieder abgeben müssen.

Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus – für den BVB heißt das: Verlängerung und Trennung im Sommer. Nach der laufenden Spielzeit bietet sich die letzte Möglichkeit, für Can noch eine gewisse Ablöse einstreichen zu können. Wie geht Schwarz-Gelb bei dem Kapitän vor?

Denn laut „Sky“ seien die Gespräche mit dem Spieler auf Eis gelegt worden. Derzeit gibt es also keine Verhandlungen ob eines neuen Vertrages. Wie es mit dem Routinier in Dortmund weiter geht, sei derzeit völlig offen. Die finale Entscheidung über seine Zukunft ist noch nicht gefallen, berichtet der Pay-TV-Sender.

Can im Sommer 2026 ablösefrei?

Schon im kommenden Transferfenster könnte das Kapitel BVB für den Kapitän also zu Ende gehen. Laut „Sky“ könne sich bei der Borussia allerdings vorstellen, mit Can ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Dann würde er im Sommer 2026 ablösefrei wechseln können. Anderenfalls könnte man in diesem Sommer noch eine kleine Ablöse einstreichen.

So oder so: Eine Vertragsverlängerung über 2026 hinaus ist bei Can aktuell nicht geplant und wird wohl auch in den kommenden Wochen kein Thema sein. Schwarz-Gelb steht vor einem großen Umbruch im Sommer – ob Can diesen als Führungsfigur mitgestalten oder den Klub verlassen soll, ist noch offen.