Borussia Dortmund: Star wird zum heimlichen Helden – Sahin-Kniff zahlt sich aus

Borussia Dortmund startet mit drei Punkten in die neue Saison! Die Mannschaft von Nuri Sahin gewinnt dank eines Doppelpacks des eingewechselten Jamie Gittens gegen Eintracht Frankfurt (2:0). Damit gelingt Schwarz-Gelb der perfekte Start in die neue Bundesliga-Saison.

Nach dem Spiel sprachen alle nur über Jamie Gittens und seine beiden überragenden Tore. Doch ein Star, der in der vergangenen Saison eine Horror-Spielzeit bei Borussia Dortmund durchleben musste, wurde zum heimlichen Helden – Ramy Bensebaini lieferte wie auch Gittens nach seiner Einwechslung ab.

Borussia Dortmund: Bensebaini rettet BVB-Sieg mit Monster-Grätsche

In der 85. Minute hatte Sahin den Algerier beim Stand von 1:0 für den BVB eingewechselt – zu diesem Zeitpunkt war die Partie trotz der Führung völlig offen. Schwarz-Gelb musste bis zur letzten Minute zittern – doch dann folgte eine unglaubliche Aktion von Bensebaini, die dem BVB den Sieg sichern sollte.

In der Nachspielzeit der Partie dribbelte Frankfurt-Stürmer Igor Matanovic zentral auf das Tor des BVB zu. Als der Angreifer gerade im Sechzehner zum Schuss ansetzen wollte, setzte Bensebaini zu einer Monster-Grätsche an und warf sich in den Schuss. Er traf nur den Ball und entschärfte eine gefährliche Situation.

Doch damit nicht genug: Damit leitete der Linksverteidiger auch das spielentscheidende 2:0 ein. Denn Bensebaini grätschte nicht nur Matanovic die Kugel ab, sondern spielte danach auch noch einen starken Pass auf Gittens, der zum 2:0 vollendete – was eine Aktion des Algeriers.

Bensebaini nun wieder eine echte Option?

Seine erste Saison beim BVB war mehr als durchwachsen. In der Hinrunde lieferte er schlichtweg nicht ab und hatte große Probleme. In der Rückrunde verlor er seinen Stammplatz an den ausgeliehenen Ian Maatsen, ehe er am Ende der Saison wegen einer Verletzung komplett ausfiel – die vergangene Spielzeit war für Bensebaini zum Vergessen.

Zu Beginn des Sommers hieß es sogar, dass sich die Wege von Schwarz-Gelb und Bensebaini nach nur einem Jahr schon wieder trennen könnten. Doch Sahin vertraute auf den Defensiv-Akteur und gab ihm nun das Vertrauen – Bensebaini zahlte zurück und darf sich Hoffnung auf mehr Einsatzzeit in den kommenden Wochen machen.