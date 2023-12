Borussia Dortmund trifft mutige Trainer-Entscheidung – kommt es nun zu einem bitterbösen Deja-Vu?

Kurz vor dem Jahreswechsel sorgt Borussia Dortmund noch einmal für einen echten Paukenschlag! Mit Nuri Sahin und Sven Bender holt Schwarz-Gelb zwei Ur-Dortmunder zurück ins Westfalenstadion. Die beiden Deutschen Meister sollen Chefcoach Edin Terzic den Rücken stärken und das Klima in der Kabine verbessern.

Allerdings birgt die Verpflichtung von Sahin und Bender auch eine große Gefahr. Denn die Situation erinnert sehr an die Ära von Marco Rose bei Borussia Dortmund. Damals war Edin Terzic der Nutznießer – nun könnte er die Probleme bekommen.

Borussia Dortmund: Erneute Probleme mit Schatten-Trainer?

Sahin kommt als Chef-Trainer von Süper-Lig-Klub Antalyaspor zum BVB. In der Türkei hat der Ex-Profi bewiesen, dass er auch in vorderster Reihe erfolgreich sein kann. Doch für Terzic und den BVB rückt er nun zurück in die zweite Reihe – ob das gut geht?

Bei Marco Rose funktionierte eine ähnlich Konstellation nicht. Als Rose beim BVB übernahm, hing Terzic, der gerade Pokalsieger geworden war, als technischer Direktor wie ein Schatten über ihm. Bei jeder Niederlage, bei jedem schwachen Auftritt der Rose-Elf riefen die Fans nach Terzic – und so kam es dann am Ende zur Wachablösung.

Nun rückt Terzic ein wenig in die Rose-Rolle. Mit Sahin hat er einen Co-Trainer an seiner Seite, der sich als Cheftrainer bewiesen hat und bei den Fans einen besonderes Standing genießt. Terzic betonte öffentlich, dass sein ausdrücklicher Wunsch war, Sahin mit an Board zu holen. Fliegt ihm dieser Wunsch in den kommenden Monaten um die Ohren?

Sahin ohne nötige Lizenz

Fakt ist: Terzic steht beim BVB schon lange heftig in der Kritik. Die Hinrunde war mehr als enttäuschend. Nach dem 1:1 gegen Mainz 05 gingen viele Fans davon aus, dass Terzic noch vor Weihnachten entlassen wird. Doch die BVB-Führung gab ihm noch ein Chance und stellt ihm nun weitere Hilfe an die Seite.

Bei jedem schlechten Spiel wird es Diskussionen um Terzic und Sahin geben. Doch Stand jetzt könnte der Deutsch-Türke den Cheftrainer-Posten von Terzic überhaupt nicht übernehmen – er hat schlichtweg keine Lizenz dafür. Dennoch bringt die Rückholaktion von Sahin ein gewisses Eskalationsrisiko mit sich. Es ist durchaus eine mutige Entscheidung der Klub-Bosse.