Borussia Dortmund: Wieder nicht nominiert – Nagelsmann lässt BVB-Star erneut zu Hause

Schon bei seiner ersten Nominierung hatte Julian Nagelsmann einige Überraschungen parat. Während er einige Stars, auch von Borussia Dormtund, nicht mit zur USA-Reise nahm, bekamen DFB-Neulinge die Chance, sich unter Nagelsmann zu beweisen.

Auch vor der kommenden Länderspielpause sorgt Nationaltrainer Julian Nagelsmann erneut für einige Überraschungen. Unter anderem lässt der DFB-Coach auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund erneut zu Hause.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck erneut nicht im DFB-Kader

In der Ära Flick war Schlotterbeck noch ein fester Teil der Nationalmannschaft. Unter Flick spielte er elfmal für Deutschland und stand in der Mehrheit dieser Partien in der Startelf. Unter Nagelsmann sieht das bisher anders aus. Der Ex-Bayern-Trainer verzichtet nun schon das zweite Mal auf den Innenverteidiger.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Schon gegen die USA und gegen Mexiko stand Schlotterbeck nicht im DFB-Aufgebot. Auch gegen Österreich und die Türkei wird der BVB-Star keine weiteren Länderspielminuten sammeln. Vor der USA-Reise betonte Nagelsmann, dass Schlotterbeck beim BVB viel spielen würde – anders als Teamkollege Niklas Süle, den er erneut nominiert hat und Spielzeit bei der Nationalmannschaft geben möchte.

++ Borussia Dortmund: BVB-Legende kehrt zurück – Fans können sich nicht satt sehen ++

Zudem waren auch die letzten DFB-Auftritte von Schlotterbeck nicht wirklich vielversprechend. Oft hatte er kleinere oder größere Schnitzer drin und überzeugte kaum. Auch das waren wohl Gründe, wieso Nagelsmann auf Schlotterbeck verzichtete.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

EM-Teilnahme in Gefahr?

Viele (BVB-) Fans fragen sich nun, ob Schlotterbeck auch um eine mögliche Teilnahme bei der Heim-EM 2025 bangen muss. Eigentlich galt der Borusse als fester Kandidat für den EM-Kader. Nach zwei Nicht-Nominierungen am Stück könnte dieser Status etwas wackeln.

Weitere News:

Allerdings hatte Nagelsmann schon bei seinem Antritt betont, dass er die Länderspiele bis zur EM dafür nutzen möchte, um auch neuen Spieler die Chance zu bieten, sich zu zeigen. Bei Schlotterbeck weiß der DFB-Coach, was der Innenverteidiger kann und was er bekommt. Wenn es Richtung EM-Nominierung geht, sollte Schlotterbeck wohl wieder eine feste Größe in der Nationalmannschaft sein.