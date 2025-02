BVB: Kovac überschüttet Star mit Lob – wird er nun zum Faktor X?

Borussia Dortmund verschafft sich etwas Luft! Mit einem furiosen 6:0-Erfolg gegen Union Berlin hat sich der BVB mächtig Frust von der Seele geschossen. Allen voran Serhou Guirassy, der gleich vier Tore erzielte und Pascal Groß, der vier Tore aufgelegt hatte, glänzten bei dieser Gala-Vorstellung.

Die beiden BVB-Stars bekamen nach dem Spiel viel Lob von Trainer Niko Kovac. Doch ein Spieler hat den 53-Jährigen wohl am meisten beeindruckt: Neuzugang Carney Chukwuemeka.

BVB: Chelsea-Leihgabe Chukwuemeka beeindruckt bei Bundesliga-Debüt

Als „sensationell gut“ bezeichnete Kovac den Auftritt des Mittelfeldakteurs nach seiner Einwechslung. In der 70. Minute ist der Brite eingewechselt worden – in diesen 20 Minuten zeigte er gleich seine ganze Klasse. Er riss das Spiel an sich, spielte direkt den Taktgeber im Mittelfeld und hatte einen großen Anteil an dem Schützenfest des BVB.

Mit ihm auf dem Platz explodierte die Offensive, erhöhte von 2:0 auf 6:0. Chukwuemeka war bei zwei Toren der kreative Ausgangspunkt. Der 21-Jährige setzt ein echtes Statement und spielte sich gleich ins Herz der Fans – und wohl auch seines Trainers.

„Wir haben gesehen, welche Fähigkeiten er hat. Wie er den Ball an- und mitnimmt, wie er sich sofort in Spielrichtung dreht – das ist schon einzigartig. Er hat eine gute Beschleunigung und Technik. Er wird uns Freude machen, wenn er gesund bleibt“, legte Kovac nach. Der Neu-Coach schwärmte von seinem Schützling. Einmal mehr ist ein Winter-Neuzugang Hoffnungsträger Nummer eins bei Schwarz-Gelb.

Chukwuemeka auf den Spuren von Maatsen

Ein junger Leihspieler vom FC Chelsea? Damit hat Schwarz-Gelb in der letzten Saison gute Erfahrung gemacht. Denn mit Ian Maatsen kam ein Akteur, der sich mit seinem Verhalten auf und neben dem Platz tief in die Herzen der Fans gespielt hat. Gleiches könnte nun auch bei Chukwuemeka passieren. Maatsen konnte man im Anschluss nicht halten – dieses Szenario soll bei der diesjährigen Chelsea-Leihgabe anders enden.

Die Kaufoption für den Mittelfeld-Allrounder soll bei rund 35 Millionen Euro liegen. Dieses Paket wird der BVB wohl nur schnüren können, wenn man sich für das internationale Geschäft qualifiziert. Chukwuemeka spielt also auch darum, dass er langfristig in Dortmund bleiben kann.