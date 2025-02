Borussia Dortmund: Bankfrust und kein Ende in Sicht – zwei BVB-Stars drohen bittere Wochen

Borussia Dortmund hat sich beeindruckend den Frust von der Seele geschossen. Gegen Union Berlin war der Start noch etwas schleppend, dann aber brachen alle Dämme. (Fast) alle BVB-Stars lieferten eine Glanzleistung ab. So mancher Spieler auf der Reservebank dürfte das nur eingeschränkt genossen haben.

Vor allem für zwei Innenverteidiger sieht es aktuell düster aus. Nicht erst beim 6:0 haben sich Emre Can und Nico Schlotterbeck als konstant funktionierendes Duo eingespielt. Trübe Aussichten für Waldemar Anton und Niklas Süle. Ihnen drohen bittere Wochen.

Borussia Dortmund: Innenverteidiger-Duo gefunden

Auf nahezu allen Positionen hinkte das BVB-Team in den letzten Monaten seinen Ansprüchen hinterher. Die Innenverteidigung war dabei aber stets die kleinste Sorge. Dort hat Niko Kovac offenbar bereits sein Pärchen gefunden. Can und Schlotterbeck gehören zu den konstantesten und zuletzt häufig auch besten Borussen auf dem Platz. Auch gegen Union Berlin hielten sie den Laden bis auf wenige wackelige Momente wieder blitzsauber und legten damit den Grundstein für die Gala.

Viel Gutes hat Nuri Sahin in seiner kurzen Zeit als BVB-Trainer nicht bewirkt. Der Wechsel von Emre Can aus dem Mittelfeld in die letzte Reihe erwies sich aber als Goldgriff. Viel kritisiert, stabilisierte er sich auf der neuen Position eindrucksvoll und wischt damit auch die Kapitäns-Diskussion weg. Schlotterbeck gilt mit seiner Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und seinen oft spektakulären Abwehrmethoden ebenfalls zu den beliebtesten Borussen.

Süle und Anton stellen sich hinten an

Das Duo funktioniert – für zwei andere BVB-Stars ist das keine gute Nachricht. Waldemar Anton ist mit dem Anspruch eines Stammplatzes im vergangenen Sommer aus Stuttgart nach Dortmund gewechselt. Überzeugen konnte er in dieser Saison aber nur selten. Nun findet er sich auf der Bank wieder. Und da wird er womöglich auch erstmal bleiben, denn für Niko Kovac gibt es derzeit absolut keinen Anlass zu wechseln.

Das gilt auch für Niklas Süle. Er genießt bei Kovac zwar ein hohes Ansehen, hat sich nach überstandener langer Verletzung aber nicht mit Ruhm bekleckert. Sein Auftritt in Bochum glich einem Albtraum. Gegen Union saß er prompt wieder auf der Bank und sah von dort, wie seine Konkurrenten glänzten.