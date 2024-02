Borussia Dortmund: Schlechte Kunde vor CL-Kracher – BVB droht Horror-Szenario

Nach dem enttäuschenden Auswärts-Remis (1:1) in Wolfsburg steht am kommenden Dienstag (20. Februar, 21.00 Uhr) das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSV Eindhoven an. Das Duell gegen die Niederländer dürfte eine richtig knifflige Angelegenheit werden.

Schließlich spielt Eindhoven eine herausragende Saison. In der heimischen Eredivisie verlor man in 22 Spielen noch kein einziges Mal. Bislang musste sich Eindhoven in dieser Spielzeit nur beim FC Arsenal (0:4) geschlagen geben – das wird ein dicker Brocken für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Einsatz von Malen und Adeyemi auf der Kippe

Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal in Stuttgart (0:2) und einer durchwachsenen Bundesliga-Saison liegt die Hoffnung vieler BVB-Fans auf der Champions League. Bislang konnte man in der Königsklasse durchweg überzeugen – trotz der „Todesgruppe“ mit Paris Saint-Germain, Newcastle United und AC Mailand.

Doch mit PSV Eindhoven hat Schwarz-Gelb ein richtig schweres Los gezogen. Der niederländische Tabellenführer spielt unter Ex-BVB-Coach Peter Bosz eine beeindruckende Saison. Dazu kommt die anhaltende Verletzungsmisere bei den Westfalen.

Der BVB hat seit Saisonbeginn immer wieder große Verletzungsprobleme – zwischenzeitlich sind vier bis fünf Stammkräfte ausgefallen. Zuletzt hat sich das Lazarett etwas gelichtet. Doch ausgerechnet vor dem Champions League-Achtelfinale scheint sich die Situation wieder anzuspannen. Sowohl Karim Adeyemi als auch Donyell Malen drohen in Eindhoven auszufallen.

Droht das Wiedersehen mit dem Ex-Klub zu verpassen: BVB-Leistungsträger Donyell Malen fehlte zuletzt, sein Einsatz mehr als fraglich. Foto: IMAGO/Team 2

Verpasst Malen das PSV-Wiedersehen?

Laut den „Ruhr Nachrichten“ verpasste Malen genauso wie Adeyemi das Training der Reservisten am vergangenen Sonntag (18. Februar). Stattdessen habe sich der Niederländer in Brackel behandeln lassen. Für Malen wäre ein Ausfall richtig bitter: Für den BVB-Star ist das CL-Achtelfinale ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Malen wechselte 2021 für knapp 30 Millionen Euro von Eindhoven zu Schwarz-Gelb.

Während hinter dem Einsatz von Malen und Adeyemi also ein dickes Fragezeichen steht, sind die Aussichten bei Ramy Bensebaini etwas positiver. Der Linksverteidiger konnte nach seiner Erkältung wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. In Wolfsburg hatte er noch gefehlt.