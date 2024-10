Borussia Dortmund: Heftiger Rückschlag! Bittere Adeyemi-Befürchtung wird wahr

Karim Adeyemi ist in einer ausgezeichneten Form, erst am Dienstag (1. Oktober) sammelte er vier Torbeteiligungen gegen Celtic Glasgow (7:1) und schoss die Schotten nahezu im Alleingang ab. Ganze zehn Torbeteiligungen hat er in dieser noch jungen Saison für Borussia Dortmund bereits sammeln können.

Doch jetzt folgt für Borussia Dortmund und Adeyemi der harte Schlag: Die Verletzung des Angreifers, die er sich gegen Celtic zugezogen hatte, ist wohl doch schwerer als gedacht. Es droht ein wochenlanger Ausfall.

Borussia Dortmund: Adeyemi fällt mehrere Wochen aus

Er ist der Mann der Stunde bei Schwarz-Gelb, dreht in den vergangenen Wochen so richtig auf und avancierte für den BVB zum Unterschiedsspieler. Doch nun die bittere Kunde: Laut „Bild“ hat sich der 22-Jährige gegen Celtic einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

So wird er nicht nur für ein paar Tage, sondern für mehrere Wochen außer Gefecht gesetzt. Schon in der Vergangenheit hatte Adeyemi immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Im Frühjahr 2023, als er ebenfalls in grandioser Form war, verletzte er sich ähnlich schwer und auch im Frühjahr 2024 hatte er nach seinem Syndesmosebandriss muskuläre Probleme. Im Profibereich ist es bereits seine siebte Muskelverletzung.

Wie lange genau Adeyemi dem BVB fehlen wird, ist noch unklar. Jedoch geht man intern von bis zu vier Wochen aus, sodass der Offensiv-Akteur bis in den November hinein fehlen könnte. Das Top-Duell gegen Real Madrid in der Champions League (Dienstag, 22. Oktober, 21 Uhr) würde er ebenfalls verpassen.

Adeyemi verpasst U21-Spiele

Mit dieser Verletzung ist auch klar, dass der BVB-Akteur seine Reise zur deutschen U21-Nationalmannschaft nicht antreten wird. So verpasst er die EM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien (11. Oktober, 18 Uhr) und in Polen (15. Oktober, 17 Uhr). Dabei wollte sich Adeyemi bei der U21 doch für die Rückkehr zur A-Nationalmannschaft empfehlen.

Nun wird sein Fokus auf seine Genesung liegen. Aus BVB-Sicht bleibt zu hoffen, dass er schnellstmöglich auf den Rasen und zu seiner alten Form zurückkehren kann. Denn einen Adeyemi in dieser Form kann Schwarz-Gelb gut gebrauchen.