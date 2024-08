Borussia Dortmund: Abgang vom Tisch? Adeyemi spricht Wechsel-Klartext

In den vergangenen Wochen kursierten einige Gerüchte rund um einen möglichen Abgang von Karim Adeyemi. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund wurde unter anderem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht – doch zu einem Transfer wird es nicht kommen.

Weder zu Juve, noch zu einem anderen Klub wird Adeyemi in diesem Sommer wechseln. Das machte er am Montag (5. August) deutlich. Er möchte bei Borussia Dortmund bleiben und bei Schwarz-Gelb für Furore sorgen.

Borussia Dortmund: Adeyemi erteilt Wechselgerüchten eine Absage

Adeyemi bleibt beim BVB – das stellt der 22-Jährige gegenüber der „Bild“ klar. „Mein Fokus liegt nur auf dem BVB, das war auch schon so, bevor diese Gerüchte aufgekommen sind. Für mich war immer klar, für den BVB zu spielen“, so der Borusse, der in der kommenden Saison angreifen möchte.

„Ich habe mich vor zwei Jahren ganz bewusst für Dortmund entschieden und diese Mission ist auch noch nicht erfüllt“, so Adeyemi.„Ich liebe es einfach, hier zu sein und in diesem geilen Stadion und in dieser Atmosphäre zu spielen“, so der schnelle Flügelflitzer weiter.

++ Borussia Dortmund: Tinte trocken! Füllkrug-Hammer offiziell ++

„Ich will in jedem Training Gas geben, mich beweisen und dem Trainer zeigen, dass ich einen Stammplatz verdiene, um auch mehr Konstanz in mein Spiel zu bringen. Ich weiß, dass ich nichts geschenkt bekomme, sondern mir meine Einsätze noch professioneller verdienen muss. Ich werde Nuri Sahin zeigen, dass er nicht an mir vorbeikommt“, betonte er – das nennt man mal eine Ansage!

Adeyemi möchte Titel gewinnen

Doch nicht nur seine persönlichen Ziele sind hoch, auch mit dem Team möchte er Großes erreichen. „In den vergangenen beiden Jahren haben wir zweimal einen Titel knapp verpasst, dieses Jahr wollen wir endlich einen Titel gewinnen“, so der BVB-Star.

Weitere News:

Die Devise ist also klar: Vollgas beim BVB, statt Wechsel ins Ausland. Juve soll sich in den vergangenen Tagen ohnehin aus den Verhandlungen zurückgezogen haben. Mit den Aussagen von Adeyemi dürfte ein Wechsel nun auch endgültig vom Tisch sein.