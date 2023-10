Newcastle United – Borussia Dortmund: BVB-Fans raufen sich die Haare – „Unfassbar“

Seit Jahren wird Borussia Dortmund von Verletzungssorgen geplagt. Vor dem Spiel gegen Newcastle United fielen kurzfristig die formstarken Julian Ryerson und Julian Brandt aus. In dem Champions-League-Kracher folgte nun die nächste Hiobsbotschaft.

Die Fans von Borussia Dortmund konnten kaum glauben, was sie da wieder sehen mussten. Emre Can musste mit einer Knieverletzung schon in der ersten Halbzeit gegen Newcastle United ausgewechselt werden.

Newcastle United – Borussia Dortmund: Can muss verletzt runter

Als Julian Brandt kurz vor Spiel signalisierte, dass es nicht gehen würde, grummelte es schon im Magen der BVB-Fans. Der Topscorer der Dortmunder musste wegen muskulärer Probleme passen. Er hatte gegen Werder Bremen einen Schlag auf die Wade bekommen.

Nach 43. Minute dann die nächste Hiobsbotschaft: Mittelfeldmotor und Kapitän Emre Can musste verletzungsbedingt raus. Kurz zuvor war er nur mit Hilfe der Betreuer an die Seitenlinie gehumpelt, packte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht über das rechte Knie.

Wenig später rannte er urplötzlich wieder zurück aufs Feld, wollte weitermachen – aber ohne Erfolg. Die Schmerzen waren zu groß. Can humpelte schließlich erneut vom Feld, für ihn kam Salih Özcan in die Partie.

„Braucht man jetzt nicht unbedingt…“

Die Fans von Borussia Dortmund konnten das Verletzungspech kaum fassen, regten sich in de Sozialen Netzwerken tierisch auf. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Hoffentlich nichts schlimmes“

„Sehr schade. Leistung war gut!“

„Mal schauen, wie lange Can jetzt ausfällt. Gute Besserung!“

„Can mach kein Scheiß…“

„Oh Mann Can muss runter. Braucht man jetzt nicht unbedingt…“

„Can einfach raus… unfassbar.“

