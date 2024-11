Borussia Dortmund: Nagelsmann-Paukenschlag! Jubel bei BVB-Stars

Nach der Partie beim 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 09. November, 15.30 Uhr) kann Borussia Dortmund kräftig durchatmen. Die Länderspielpause kommt dem BVB aufgrund der Verletztenmisere sehr entgegen.

Für zwei BVB-Stars geht es allerdings unverhofft zur deutschen Nationalmannschaft. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag (07. November) sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekannt gegeben. Gleich zwei Profis von Borussia Dortmund, die zuletzt länger nicht im Kreise der DFB-Elf waren, sind wieder mit dabei.

Borussia Dortmund: Nagelsmann nominiert Nmecha und Brandt

Damit hat wohl niemand gerechnet! Nagelsmann nominiert für die anstehenden Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (Samstag, 16. November, 20.45 Uhr) und Ungarn (Dienstag, 19. November, 20.45 Uhr) nicht nur Nico Schlotterbeck und Pascal Groß, sondern auch Julian Brandt und Felix Nmecha von Borussia Dortmund. Für beide ist es die erste Nominierung seit langer Zeit.

Brandt ist seit fast einem Jahr nicht mehr nominiert worden. Zuletzt war er bei der 2:0-Niederlage in Österreich im November 2023 mit von der Partie. Seither musste er auf eine weitere Berücksichtigung Nagelsmann warten – bis jetzt.

Für Nmecha ist der letzte und bislang einzige Einsatz im DFB-Dress noch etwas länger her. Im März 2023 debütiert der Mittelfeldakteur beim 2:3 gegen Belgien – damals noch unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick. Nagelsmann hat Nmecha nun zum ersten Mal berufen.

BVB-Quartett nicht mit dabei

So sind also erneut vier BVB-Stars im Kreise der Nationalmannschaft. Waldemar Anton, Niklas Süle, Emre Can und Maximilian Beier sind hingegen nicht nominiert worden. Für Brandt und Nmecha ist die Berufung eine Bestätigung für die jüngste Form. Bei beiden zeigte die Formkurve in den letzten Tagen und Wochen wieder nach oben, der Bundestrainer scheint das genauestens verfolgt zu haben.

In den kommenden beiden Spielen haben beide Akteure also die Chance, sich auch für weitere Nominierungen zu empfehlen. Fakt ist: Dieser Schritt von Nagelsmann wird Brandt und Nmecha eine Menge Selbstvertrauen geben.