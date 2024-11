Borussia Dortmund: Karriere-Wahnsinn für BVB-Juwel – damit hat niemand gerechnet

Ayman Azhil? Noch vor wenigen Wochen dürften die wenigsten Fans von Borussia Dortmund diesen Namen schon einmal gehört haben. Der Traum der großen Profi-Karriere schien für den Youngster nicht in Erfüllung zu gehen. Dann folgte die Wende, die krasser kaum ausfallen könnte.

Aus dem Nichts wurde der No-Name ins Profiteam von Borussia Dortmund katapultiert, debütierte erst gegen Leipzig (2:1) in der Bundesliga, nun gegen Sturm Graz (1:0) sogar in der Champions League. Ein Traum, aus dem Azhil am liebsten nie wieder aufwachen will.

Borussia Dortmund: Karriere-Wahnsinn für Azhil

Die bittere Verletzungskrise trifft den BVB hart. Doch auch sie hat ihre Gewinner. Bei der U23 spielte Ayman Azhil als Kapitän eine tragende Rolle. Den Sprung in die Bundesliga aber schien der Marokkaner verpasst zu haben. Mit 23 Jahren noch ohne Debüt, ja noch nicht einmal im Spieltagskader gewesen – in den meisten solcher Fälle reicht es nicht mehr für den großen Profi-Traum.

+++ Borussia Dortmund: Gewissheit! Star schockt nach Sieg – „Hat geknackst“ +++

Doch das Schicksal meint es gut mit Azhil. Dortmunds Verletzungsmisere spülte den Mittelfeldmann im ersten Gruppenspiel der Champions League (3:0 in Brügge) in den Kader von Nuri Sahin. Auch gegen Celtic (7:1) und Real Madrid (2:5) durfte er von der Bank aus zuschauen. Die Höhepunkte seiner Karriere – bis jetzt. Denn als sich das Drama um die Star-Ausfälle beim BVB immer weiter zuspitzte, wurde der Traum des „Sechsers“ plötzlich wahr.

Champions League statt 3. Liga

Am 2. November feierte er mit 23 Jahren sein Bundesliga-Debüt. In jenem Spiel, in dem Schwarzgelb nach mehreren Rückschlägen den Befreiungsschlag gegen Leipzig feierte. Und damit nicht genug. Nun darf er sich sogar Champions-League-Profi nennen. In der Schlussphase der Partie gegen Graz warf Sahin den Zentrumsspieler rein und erfüllte ihm den Traum, den jeder kleine fußballbegeisterte Junge auf dieser Welt hegt.

Mehr News:

Königsklasse statt 3. Liga – ein Karriere-Wahnsinn, wie er nicht häufig passiert. Doch Ayman Azhil weiß: Lichtet sich das Lazarett bei Borussia Dortmund, geht es für ihn wohl oder übel zurück in die U23.