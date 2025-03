Borussia Dortmund: Nagelsmann-Klartext! Bundestrainer fällt knallhartes BVB-Urteil

Mit Nico Schlotterbeck, Pascal Groß und Karim Adeyemi sind gleich drei Spieler von Borussia Dortmund für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert worden. Das BVB-Trio wird mit dem DFB gegen Italien um den Einzug in das Nations-League-Halbfinale kämpfen.

Im Rahmen der Bekanntgabe des DFB-Kaders hat Bundestrainer Julian Nagelsmann auch über Borussia Dortmund und die Situation bei dem Revierklub gesprochen. Seine Aussagen waren unmissverständlich.

Borussia Dortmund: Nagelsmann äußert sich zur BVB-Lage

Der BVB hat wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Kaders das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Niko Kovac siegte mit 2:1 in Lille und erreicht so die nächste Runde. Die Stimmung bei Schwarz-Gelb wurde durch diesen Erfolg aufgeheitert, die Lage bleibt allerdings enorm angespannt.

Das sieht Nagelsmann ähnlich. „Der ganze BVB hat eine schwierige Phase. Auch wenn er nach dem gestrigen Spiel wieder von einigen heilig gesprochen wurde. Die zweite Halbzeit war gut, die erste war anders“, so der Bundestrainer über den Revierklub. Nagelsmann persönlich tritt also auf die Euphoriebremse.

Doch auch die Fans sehen das ähnlich. Die Freude über das Weiterkommen war groß, doch die (Tabellen-)Situation in der Bundesliga schwebt wie eine dunkle Wolke über die Strobelallee. Denn am Ende heißt das Ziel: Qualifikation für die Königsklasse. Davon ist man weit entfernt – daran ändert auch das Weiterkommen in der Champions League nicht. Finanziell und mental dürfte dieser Sieg jedoch ganz wichtig gewesen sein.

Adeyemi mit erster Nominierung seit der WM in Katar

Während Schlotterbeck und Groß Dauerkandidaten bei der Nationalmannschaft sind, ist die Nominierung von Adeyemi durchaus eine Überraschung. Der 23-Jährige war zuletzt bei der WM 2022 nominiert, damals kam er jedoch auf keine einzige Minute. Im Juni 2022 lief er zuletzt für die A-Nationalmannschaft auf. Beim 1:1 gegen Ungarn kam er fünf Minuten vor Schluss rein.

Jetzt ist er wieder dabei – laut Nagelsmann habe er sich das aufgrund seiner Leistungen schlichtweg verdient. „Es ist sehr schwer aktuell, für einzelne Spieler da zu glänzen“, betonte Nagelsmann über den BVB. Daher ist es ernstaunlich, dass drei Borussen den Sprung in das DFB-Team geschafft haben. Waldemar Anton, Julian Brandt, Emre Can und Maximilian Beier sind hingegen nicht berücksichtigt worden.