Borussia Dortmund: Aufregung um Moukoko! Kommt es zur irren Wende?

Youssoufa Moukoko blickt derzeit auf ein sportlich enttäuschendes Jahr zurück. Der Stürmer von Borussia Dortmund wurde überraschend nicht in den vorläufigen Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft berufen. Dies kommt überraschend, da er während der Qualifikation mit zwölf Toren in zehn Spielen der Top-Torjäger des Teams war. Er hatte damit einen großen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation Deutschlands.

Laut der „BILD“ bleibt eine kleine Hoffnung für Moukoko bestehen, da er als Nachrücker in Frage kommt. Sollte sich ein nominierter Stürmer in der EM-Vorbereitung verletzen, könnte Moukoko nachrücken. Auch Tim Lemperle vom 1. FC Köln zählt zu den möglichen Nachrückern. Die „BILD“ spricht sogar von einem „Geheimplan“ des DFB. Für Moukoko wäre dies die einzige Chance, doch noch an der EM teilnehmen zu können.

Fehlende Einsätze beeinflussen Chancen bei Borussia Dortmund

Dass Moukoko aktuell außen vor bleibt, liegt auch an seiner schwierigen Saison 2024/25. Borussia Dortmund hatte den Angreifer an OGC Nizza verliehen, doch dort konnte er nicht überzeugen. In 22 Einsätzen für den französischen Klub kam er lediglich auf 816 Minuten Spielzeit. Dabei erzielte er nur zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Nach der Winterpause spielte Moukoko kaum noch eine Rolle, was seine Perspektiven weiter verschlechterte.

Bundestrainer Antonio Di Salvo bestätigte: „Wir sind alle sehr traurig über die Entwicklung in Nizza.“ Di Salvo betonte, dass Moukoko bereits nach einem Telefonat im Frühjahr von seiner Situation wusste.

„Er hat verstanden, dass er es ohne mehr Einsätze nicht verdient hat und auch nicht damit rechnen kann, eingeladen zu werden“, erklärte der Trainer der U21-Nationalmannschaft.

Wie geht es beim BVB für ihn weiter?

Neben der unklaren EM-Teilnahme stellt sich auch die Frage nach Moukokos Zukunft bei Borussia Dortmund. Nach seiner Rückkehr vom Leihgeschäft scheint der Verein nicht mehr mit ihm zu planen.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft zwar noch bis 2026, doch seine Perspektiven beim Klub wirken unsicher. Ob Moukoko über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt, ist damit völlig offen.

