Schalke 04 bedient sich bei Borussia Dortmund! Jetzt ist es offiziell

Bei Schalke 04 geht es in diesen Tagen hoch her: Die Trainersuche hält den gesamten Verein auf Trab. Mit Miron Muslic haben die Knappen-Bosse den neuen Schalke-Coach auserkoren. Er soll den kriselnden Pottklub stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur bringen.

Besonders interessant bei dem neuen Trainer: Er ist dafür bekannt, sehr gerne und gut mit jungen Talenten zu arbeiten. Daher wird er auch diesen Transfer genauestens beobachten: Schalke 04 hat sich mit einem Talent von Borussia Dortmund verstärkt.

Schalke 04 holt BVB-Talent für die U19

Während S04 und BVB bei den Profis mittlerweile meilenweit voneinander entfernt sind, kämpfen die Juniorenteams regelmäßig gegeneinander um Siege und Titel. Mit Blick auf die neue U19-Saison hat sich die Knappenschmiede einen interessanten Spieler sichern können. Er kommt aus Dortmund.

Wie der S04 am Freitag (30. Mai) bekannt gegeben hat, wechselt Niclas Damberg zur neuen Saison vom BVB zu S04. „Niclas ist ein talentierter, spielstarker Innenverteidiger mit einer Top-Einstellung. Dadurch, dass er aus der Umgebung kommt, hat er kurze Wege zum Training bei uns auf Schalke“, blickt Chef-Trainer Norber Elgert auf den Neuzugang der U19.

Damberg gehörte in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal von U19-Coach Mike Tullberg. 21 Pflichtspiele bestritt in der letzten Spielzeit für den BVB. Ab sofort wird er also unter Trainer-Legende Elgert bei Königsblau spielen.

S04 sticht Konkurrenz aus

Und dass S04 sich die Dienste des 17-Jährigen sichern konnte, ist durchaus als Coup abzustempeln. Denn wie Elgert andeutete, waren eine ganze Reihe anderer Klubs an Damberg interessiert. „Wir sind voll überzeugt von ihm und froh, dass er sich trotz starker Konkurrenz für uns entschieden hat“, so der U19-Coach.

Besonders interessant bei Damberg: Der Youngster begann er vor knapp vier Jahren seine Fußballlaufbahn. Seither durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften des BVB. Bei Schalke 04 möchte er nun die nächsten Schritte in Richtung Profifußball gehen.