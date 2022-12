Borussia Dortmund: Wunsch-Transfer wackelt bedrohlich – DAS könnte alle Hoffnungen begraben

Mit dem Wunsch, Mohammed Kudus zu verpflichten, ist Borussia Dortmund seit der WM nicht mehr alleine. Obwohl der BVB erster Ansprechpartner war und bereits intensive Gespräche geführt hat, droht der Transfer nun zu wackeln.

Mit seinen Top-Leistungen in Katar hat Kudus mehrere Interessenten um sich geschart. Nun entwickelt sich der Transferpoker in eine unschöne Richtung – der Preis wird offenbar massiv in die Höhe getrieben.

Borussia Dortmund: Kudus plötzlich unbezahlbar?

Mit Ghana war für Kudus nach der Gruppenphase Feierabend. Trotzdem gehört der Offensivspieler zu den Gewinnern der WM – denn er bewies sein großes Talent und nutzte die Weltbühne, um sich ins Rampenlicht zu spielen.

Für den BVB war das gar nicht so erfreulich. Sebastian Kehl hatte den 22-Jährigen schon vorher auf dem Zettel, arbeitete bereits an einem Transfer. Durch die starken Leistungen grätschen jetzt andere Klubs dazwischen. Manche haben deutlich fettere Geldbeutel als die Dortmunder. Und genau das droht den Wechsel jetzt wackeln zu lassen.

Kudus-Preis mehr als verdoppelt?

Laut „The Sun“ beläuft sich die Ablösesumme, die Ajax Amsterdam für sein Talent fordert, nunmehr nicht auf bezahlbare 20, sondern satte 45 Millionen Euro. Noch schlimmer: Der FC Liverpool soll sich bereit erklärt haben, sogar noch fünf Millionen draufzulegen.

50 Millionen Euro! Für Borussia Dortmund nicht zu stemmen. Solche astronomischen Summen hat der BVB noch nie ausgegeben – und wird es wohl auch erstmal nicht. Der Transfer von Mohammed Kudus, der auf einem sehr guten Weg war, droht jetzt gewaltig zu wackeln.

Das ein oder andere Ass hat Schwarzgelb aber noch im Ärmel. Der BVB genießt weltweit einen exzellenten Ruf, der richtige Karriereschritt für große Talente zu sein. Und mit Otto Addo trumphte Kudus bei der WM 2022 unter einem Trainer auf, den er in Dortmund wiedersehen würde.