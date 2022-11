Gladbach – Dortmund: Kurz vor Anpfiff – BVB präsentiert Sondertrikot für Borussen-Duell

Ein Spieltag noch, dann ruht der Ball in der Fußball-Bundesliga. Grund dafür ist die anstehende Weltmeisterschaft in Katar. Am 15. Spieltag findet auch das Borussen-Duell Gladbach – Dortmund statt.

Vor Beginn der Partie Gladbach – Dortmund präsentiert der BVB ein Sondertrikot.

Gladbach – Dortmund: BVB präsentiert Sondertrikot

Wenn Borussia Dortmund beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach am Freitagabend (11. November, 20.30 Uhr) auflaufen wird, werden die Profis ein Sondertrikot tragen, um ein sichtbares Zeichen für mehr Vielfalt zu setzen.

„Die Partner 1&1, GLS, Adesso und Signal Iduna setzen sich gemeinsam mit dem BVB für Vielfalt und Toleranz ein und lassen ihre Logos auf dem Heimtrikot in Regenbogenfarben erstrahlen. Auch die Kapitänsbinde wird in Regenbogenfarben gehalten sein“, heißt es in einem Statement des BVB.

Außerdem schreibt der Verein: „Seit vielen Jahren engagieren sich Fans, Vereine und Verbände gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für mehr Sichtbarkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Fußball – wie auch der BVB und der schwul-lesbische Fanclub „Rainbow Borussen“ als fester Bestandteil der Südtribüne. Dennoch sind schwule, lesbische, bisexuelle sowie trans*, inter* und nicht-binäre Menschen immer noch mit Diskriminierung und Ausschlüssen konfrontiert. Grund genug, sich intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen.“

Gladbach – Dortmund: Auch die Fohlen zeigen ein Zeichen

Weiterhin verkündet der BVB, dass nach zweijähriger Corona-Zwangspause am 19. November wieder der BVB-Aktionstag im Signal Iduna Park stattfinden wird. Dieses Mal unter dem Motto „SchwarzBuntGelb – Für mehr Vielfalt im Fußball. Gegen LSBTIQ*-Feindlichkeit.“

Aber auch Borussia Gladbach macht bei der Aktion mit. Die „Fohlen“ tragen das Ausweichtrikot, auf denen die Logos der Sponsoren in Regenbogenfarben übermalt worden sind. Beide Klubs bekamen in den sozialen Medien dafür viel Zuspruch.