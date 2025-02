Drama um Ex-BVB-Flop – er muss machtlos zusehen

Viereinhalb Jahre spielte er bei Borussia Dortmund, fasste dort jedoch nie Fuß und zog weiter in die Türkei. Doch nach nur einem halben Jahr bei Trabzonspor ging er per Blitz-Abgang weiter zu OSC Lille. Dort hat der Ex-BVB-Star sein sportliches Glück wiedergefunden.

Doch nun folgte für Lille und Meunier ein herber Rückschlag. Eine Pokalschlacht gegen einen Zweitligisten ging dramatisch verloren. Dabei war man schon auf der Siegerstraße. Ex-BVB-Flop Meunier konnte nur machtlos zusehen.

Ex-BVB-Flop Meunier erlebt bitteren Pokalabend

Platz vier in der Ligue 1 gegen Platz vier in der Ligue 2 – die Favoritenrolle war vor dem Achtelfinale des Coupe de France klar verteilt. Lange Zeit sah es so aus, als würde sich der Favorit durchsetzen und weiter auf das Finale hoffen. Doch diese Rechnung hatte Lille nicht mit USL Dunkerque gemacht. Denn der ambitionierte Zweitligist schaffte das Unglaubliche.

In der 96. Minute, also spät in der Nachspielzeit, erzielte der Underdog tatsächlich noch den 1:1-Ausgleich, der die Verlängerung bedeutete. Lille hatte das Viertelfinalticket schon gebucht, da schlug Dunkerque zurück und schickte die Partie in die Verlängerung.

In den 30 Minuten konnte kein Sieger ausgemacht werden – das Elfmeterschießen musste entscheiden. Und dieses direkte Duell sollte das Drama noch irrer machen. Lille-Keeper Vito Mannone hielt die ersten drei Elfmeter und doch ging das Spiel verloren.

Irres Elfmeter-Comeback

3:0 führte der Gastgeber, doch dann versagten den Lille-Stars die Nerven. Erst verschoss Aleksandor, dann Hakon Haraldsson und dann Benjamin Andre. Die Dunkerque-Akteure blieben hingegen cool, verwandelten einen Elfmeter nach dem anderen. Letztlich gelang dem Underdog ein unfassbares Comeback im Elfmeterschießen und sie kegelten den Erstligisten aus dem Pokal.

Meunier hingegen hat im Elfmeterschießen nicht eingreifen können, er trat nicht vom Punkt an. Letztlich musste der ehemalige BVB-Star aus der Ferne ansehen, wie seine Teamkollegen nach und nach scheiterten.