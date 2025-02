Ex-BVB-Star wird endlich fündig – er kann eine Katastrophe abwenden

Nach einem ereignisreichen Deadline-Day ist die Wintertransferperiode für Borussia Dortmund vorbei. Doch trotz drei Last-Minute-Neuzugängen kann der BVB am Ende wohl nicht vollends zufrieden sein, schließlich platzte ein Transfer von Rayan Cherki.

Während sich der BVB nun vollends auf die Rückrunde und den Wiederangriff auf die Champions-League-Ränge konzentrieren kann, darf auch ein ehemaliger Dortmunder Stürmer-Star durchatmen. Nach Monaten der Vereinslosigkeit hat er endlich einen neuen Klub gefunden!

Ex-BVB-Stürmer Modeste wechselt nach Spanien

Anthony Modeste hat in seiner Karriere schon viel gesehen. Der 36-Jährige spielte bereits in Frankreich, Deutschland und China. Während er seine wohl mit Abstand beste Zeit beim 1. FC Köln verbrachte, lief es bei Borussia Dortmund um einiges schlechter. Der Stürmer kam in 28 Pflichtspieleinsätzen auf gerade einmal zwei Tore, nach einem Jahr war die Zusammenarbeit folglich schon wieder beendet.

Nach einer Zwischenstation in Ägypten war Modeste in der vergangenen Hinrunde vereinslos, suchte bis zuletzt nach einer neuen sportlichen Heimat. Nun kann der Franzose endlich Vollzug melden: Modeste wird sich dem spanischen Drittligisten CF Intercity anschließen. Beim abstiegsbedrohten Klub unterschreibt er einen Vertrag bis zum Saisonende.

Modeste lehnte Schalke-Wechsel ab

Der Wechsel des ehemaligen Dortmunders ist indes wohl als Überraschung zu werten. Noch im November soll der 36-Jährige einem Bericht des Pay-TV-Senders „Sky“ zufolge einen Wechsel zum FC Schalke 04 abgelehnt haben.

Modeste begründete seine Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt vor allem mit seiner Vergangenheit beim BVB und in Köln. Eine nachvollziehbare Entscheidung, mit der der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs nun jedoch einen Wechsel in eine sportlich schwächere Liga in Kauf genommen hat.