Mats Hummels verteilt nächsten Korb! Top-Klub schaut in die Röhre

Es wird immer wilder um Mats Hummels! Der 35-Jährige ist nun schon seit knapp drei Monaten vereinslos – offiziell seit dem 1. Juli. Seither kursieren immer wieder Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel des Ex-Dortmunders.

Hummels ist noch immer heiß begehrt, sämtliche Klubs klopften schon bei dem ehemaligen Nationalspieler an. Doch bislang hat sich noch nicht der richtige Verein gefunden – jetzt hagelte es für einen Klub offenbar die nächste Absage.

Mats Hummels: Auch Wechsel zu San Sebastian wohl vom Tisch

Nach dem FC Bologna bekommt wohl auch Real Sociedad einen Korb vom Ex-BVB-Akteur. Wie die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, hat Hummels dem spanischen Top-Klub abgesagt und wird so nicht auf die iberische Halbinsel wechseln. Das kommt durchaus überraschend: Zuvor hieß es übereinstimmend, dass Hummels und Real Sociedad in guten Verhandlungen miteinander stehen würden.

Mit der Mannschaft aus San Sebastian hätte der ehemalige Borusse in der laufenden Saison Europa League spielen können – doch das Gesamtpaket schien ihn nicht vollends überzeugt zu haben. Stattdessen bleibt Hummels vorerst ohne neuen Verein.

++ Mats Hummels: Desaster ist perfekt – BVB-Fans fassungslos ++

Auch RCD Mallorca und Brighton&Hove Albion um den deutschen Coach Fabian Hürzeler wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Hummels in Verbindung gebracht. Ein Deal ist jedoch nicht zustande gekommen – die Personalie Hummels wird allmählich zum Rätsel. Wartet er womöglich auf die ganz große Gelegenheit und die Champions League?

Hummels rennt die Zeit davon

Fakt ist: So langsam wird sich der 35-Jährige entscheiden müssen, wie es für ihn weitergehen soll. In sämtlichen (Top-)Ligen hat die neue Spielzeit bereits begonnen. Nach einem Sommer ohne wirkliche Vorbereitung und ohne Mannschaftstraining dürfte es für den Innenverteidiger immer schwerer werden, den passenden Klub zu finden und dort schnell wieder in Form zu kommen.

Weitere News:

Noch immer ist auch ein mögliches Karriereende ein Thema für Hummels. Doch sein Plan A ist und bleibt die Fortsetzung seiner Karriere. Die große Frage ist jedoch nur: Wo wird das sein? Es bleibt weiter spannend, eine Entscheidung ist weiterhin nicht gefallen.