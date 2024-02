Borussia Dortmund: Bericht sorgt für Aufregung – Entscheidung um Hummels-Zukunft gefallen?

Bei Borussia Dortmund enden in diesem Sommer die Verträge von gleich acht Spielern. Sportdirektor Sebastian Kehl muss bis dahin jede Menge Entscheidungen treffen. Darunter zählt auch Mats Hummels. Die Zukunft des Routiniers ist weiter völlig offen.

Bleibt er weiterhin bei den Schwarzgelben oder ist seine Zeit vorbei? Nun aber sollen die Verantwortlichen eine Entscheidung um den Star von Borussia Dortmund gefallen haben.

Borussia Dortmund: Entscheidung um Hummels-Zukunft gefallen?

491 Pflichtspiele absolvierte Mats Hummels bislang für Borussia Dortmund. Die 500 hat er im Blick und wird sie aller Voraussicht nach auch noch in dieser Saison schaffen. Sieben Titel konnte er mit dem BVB gewinnen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Der Verteidiger will noch mehr gewinnen. Fragt sich nur: Bekommt er diese Möglichkeit bei den Dortmundern?

Seit Monaten wird über die Zukunft des 35-Jährigen spekuliert. Bleibt er oder verlässt er den Verein? Diese Entscheidung wollen die Verantwortlichen Hummels selbst überlassen, berichtet die „Bild“. Demnach habe der Revierklub seinerseits grünes Licht für eine weitere Vertragsverlängerung gegeben. Es hängt also nur noch vom Innenverteidiger selbst ab, ober er ein weiteres Jahr im BVB-Trikot dranhängt.

Das Ziel der Verlängerung sei es, dass Hummels auch in der kommenden Saison im Team von Cheftrainer Edin Terzic aufläuft. Wann eine Entscheidung fallen wird, ist bislang noch unklar.

Wie geht es mit Hummels weiter?

Bei Borussia Dortmund gehört Hummels mit seinen 35 Jahren auch in dieser Saison zu den Leistungsträgern. Sechs Spiele verpasste er in dieser Saison aufgrund einer Grippe und einer Rotsperre. Wenn er fit ist, spielt der Abwehrspieler im Terzic-Team. Die Schwarzgelben würden gerne mit Hummels weitermachen, da in der Verteidigung die Optionen fehlen. Neben Hummels gibt es lediglich nur zwei gelernte Innenverteidiger. Emre Can muss meistens auf der Position aushelfen, wenn Bedarf herrscht.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte zuletzt, dass weder bei Hummels noch bei Marco Reus, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, ein Angebot unterbreitet wurde. „Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen, uns in die Augen schauen und darüber nachdenken, wie es weitergeht“, hatte der 43-Jährige verlauten lassen.