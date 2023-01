Borussia Dortmund: Reus-Poker wird immer brisanter – jetzt kommt das nächste heiße Detail ans Licht

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Lange Zeit galt eine Verlängerung seines Arbeitspapiers als Selbstläufer, doch auch kurz nach dem Jahreswechsel gab es wohl noch keine Gespräche zwischen Spieler und Verein über eine gemeinsame Zukunft.

Eine Trennung nach über elf gemeinsamen Jahren scheint nicht grundsätzlich ausgeschlossen zu sein. Sowohl die Spielerseite als auch der Verein sollen sich noch nicht im Klaren darüber sein, ob der Kapitän von Borussia Dortmund weiterhin an Bord bleiben wird.

Borussia Dortmund: Reus-Zukunft noch unklar

Wie die „Bild“ berichtet, soll sich Marco Reus derzeit mit anderen Optionen neben dem BVB auseinandersetzen. Die Verantwortlichen der Dortmunder sollen sich demnach auch noch gar nicht im Klaren darüber sein, ob sie überhaupt mit ihrem Kapitän verlängern wollen.

Nun soll der Druck in den Vertragsverhandlungen bei den Borussen liegen. Der Grund: Zwar sollen die Schwarzgelben eine grundsätzliche Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft haben, allerdings nicht um jeden Preis. Aktuell soll der gebürtige Dortmunder zwölf Millionen Euro verdienen. Dieses soll bei einer Verlängerung deutlich gesenkt werden. Das Angebot von Al Nassr, bei dem Reus jährlich wohl noch mal 20 Millionen Euro verdienen soll, erschwert es dem BVB, sein Vertragsangebot durchzubringen.

Borussia Dortmund: Bleibt Reus beim BVB?

Vor etwa einem halben Jahr erklärte der Kapitän, dass er seine Karriere in Dortmund beenden möchte. Nun vermisst er allerdings einen deutlichen Vertrauensbeweis von Sebastian Kehl und Co. Seine Entscheidung soll er auch von dem Kader in der kommenden Saison abhängig machen und ob dieser seiner Ansicht nach Titel gewinnen kann.

Die BVB-Bosse wollen hingegen abwarten, wie sich die Leistung des Offensivspielers nach seiner Verletzung entwickelt. In der bisherigen Saison kommt Reus auf 13 Spiele für den BVB. Dabei gelangen dem 33-Jährigen drei Tore und vier Vorlagen. Sollte er seine gute Form aus der Hinrunde auch in der zweiten Saisonhälfte bestätigen, dürften die BVB-Verantwortlichen um eine Vertragsverlängerung nicht mehr herumkommen. Ob Reus dieses dann noch annehmen möchte, bleibt abzuwarten.