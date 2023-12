Borussia Dortmund: Marco Reus spricht über Karriereende – „Das gibt es irgendwann nicht mehr“

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende aus. Wie es danach für den 34-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Verlängert er nochmal beim BVB? Wechselt er den Klub? Oder hört er sogar auf?

Jetzt hat Marco Reus in seinem neuen Format „Unspoken“ über sein Karriereende gesprochen und wie groß seine Angst davor ist. Wann der BVB-Star die Fußballschuhe an den Nagel hängen will, verriet er dabei aber nicht.

Borussia Dortmund: Reus hat Angst vor dem Karriereende

Am Silvestertag hat Marco Reus sein neustes Projekt an den Start gebracht. Der BVB-Profi hat jetzt seine eine kleine Talk-Runde. In der ersten Folge von „Unspoken“ sind der TV-bekannte Autotuner Jean-Pierre Kraemer und DSDS-Sieger Pietro Lombardi. Mit dabei ist außerdem Autor und Co-Moderator Biyon Kattilathu.

Die Gäste und auch die Moderatoren besprechen dabei verschieden Themen, wie zum Beispiel: „Was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?“ oder auch die Frage: „Wovor hast du Angst?“. Dabei spricht Marco Reus dann ganz offen über sein Karriereende.

Reus: „Hab einen riesigen Respekt“

„Dieser Moment, nach meiner Karriere in ein tiefes Loch zu fallen. Emotional, aber auch nicht hundertprozentig zu wissen: Was kommt dann? Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich muss immer auf Zack sein. Ich freue mich schon riesig, dass am Montag das Training wieder losgeht. Deshalb bin ich gespannt vor und hab einen riesigen Respekt“, gesteht Reus.

Weiter sagt er: „Ich bin es gewohnt, einen strukturierten Plan zu haben: Wann ist Training? Wie ist der Ablauf? Das gibt es irgendwann nicht mehr.“ Wie es für ihn nach dem Karriereende weitergeht, steht noch nicht fest. Auch noch nicht, wann er aufhören wird.

