Borussia Dortmund: Dicke Überraschung bei Kader-Verkündung – ER ist dabei!

Das Fußballjahr ist beendet, die Stars Richtung Katar abgereist. Doch eine echte Ruhepause gibt es bei Borussia Dortmund nicht. Auch die Nicht-WM-Fahrer sitzen direkt wieder im Flieger. Es geht auf Asien-Tour.

Für den Trip nach Singapur, Malaysia und Vietnam hat Borussia Dortmund nun seinen Kader bekannt gegeben – mit einer dicken Überraschung.

Borussia Dortmund: Asia-Tour mit verletztem Kapitän

Schon am 21. November ist der BVB wieder unterwegs. Die große Promotour in Südostasien steht an mit Freundschaftsspielen gegen die Lion City Sailors (24.11.), die Johor Southern Tigers (28.11.) und die vietnamesische Nationalmannschaft (30.11.).

Von „voller Kapelle“ ist das BVB-Team für die Asia-Tour weit entfernt. Logisch. Schließlich sind elf Spieler bei der WM 2022 dabei. Gregor Kobel (Schweiz), Raphael Guerreiro (Portugal), Jude Bellingham (England), Giovanni Reyna (USA), Thorgan Hazar, Thomas Meunier (beide Belgien) und die deutschen Nationalspieler Nico Schlotterbeck, Julian Brandt, Niklas Süle, Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko weilen in Katar.

Verletzter Reus reist mit nach Südostasien

Hinzu kommen die verletzten und kranken Spieler Sebastien Haller, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Mateu Morey, Marius Wolf und Tom Rothe. Jüngst gesellte sich auch noch Anthony Modeste hinzu, der sich einer Leistenoperation unterzogen hat.

Ein verletzter Spieler ist jedoch überraschend dabei. Kaum einer dürfte damit gerechnet haben: Marco Reus begleitet Borussia Dortmund auf die Asia-Tour. An den Testspielen wird er freilich nicht teilnehmen. Stattdessen stehen für den Kapitän individuelle Einheiten auf dem Programm, verkündet der BVB.

15 Stunden fliegen für individuelles Training? Klingt wenig sinnvoll. Vielmehr dürfte Marco Reus als Star auf den Promo-Events abseits des Rasens dienen. Denn der 25-köpfige Kader hat in Puncto Star-Dichte sonst nicht allzu viel zu bieten. Gerade einmal die Hälfte der Mitreisenden hat schon einmal ein Profi-Spiel für den BVB absolviert.