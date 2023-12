Bei Borussia Dortmund war er außen vor – jetzt ist dieses Talent sogar Nationalspieler

Bei den Amateuren von Borussia Dortmund war er ein ordentlicher Spieler, der großen Durchbruch blieb ihm aber verwehrt. Nur ein einziger Bundesliga-Einsatz für die BVB-Profis stand bei seinem Abschied auf seinem Konto. Seit seinem Wechsel startet er nun richtig durch. Die Rede ist von Marco Pasalic.

Der 23-jährige Deutsch-Kroate, der Borussia Dortmund in diesem Sommer in Richtung Kroatien verließ, hat seine Karriere mittlerweile richtig angekurbelt – und hat sogar sein Debüt für die kroatische Nationalmannschaft gefeiert.

Borussia Dortmund: Für Pasalic geht’s nach Abgang steil bergauf

Dieser Wechsel hat sich für Marco Pasalic mal so richtig ausgezahlt. Nach zwei durchschnittlichen Jahren bei Dortmunds Amateuren wechselte der 23-Jährige im Sommer ablösefrei zum kroatischen Top-Klub HNK Rijeka. Dort ist er jetzt voll eingeschlagen, überzeugt auf der rechten Außenbahn auf ganzer Linie.

Pasalic ist Stammspieler, erzielte in der Liga schon vier Treffer. Und auch in der Qualifikation zur Conference League überzeugte er mit drei Treffern in sechs Spielen – auch wenn Rijeka sich schließlich dem OSC Lille knapp geschlagen geben musste.

Ex-BVB-Talent Pasalic ist jetzt sogar Nationalspieler

Für Pasalic aber wohl der größte Erfolg war seine Nominierung für die kroatische Nationalmannschaft. Im November berief Nationaltrainer Zlatko Dalic ihn für die letzten beiden Gruppenspiele der EM-Qualifikation gegen Lettland und Armenien. Pasalic wurde in beiden Partien eingewechselt. Das Ex-BVB-Talent darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland machen. Kroatien trifft in Gruppe B auf Italien, Spanien und Albanien.

Vor rund sechs Monaten kickte Pasalic noch in Deutschlands dritter Liga, jetzt ist er kroatische Nationalspieler. Sein Marktwert hat sich verzehnfacht. Der 23-Jährige erlebte innerhalb kürzester Zeit einen rasanten Aufstieg.