Das wäre ein echter Hammer: Wird Borussia Dortmund auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldstar ausgerechnet beim FC Bayern München fündig? Der BVB soll Interesse an einem Bayern-Spieler haben – dabei handelt es sich aber nicht wie zuvor spekuliert um Leon Goretzka.

Einem Medienbericht zufolge arbeitet Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Marcel Sabitzer. Demnach wolle der BVB ihn von einem Wechsel ins Ruhrgebiet überzeugen.

Borussia Dortmund an Sabitzer interessiert

Borussia Dortmund sucht nach den Abgängen von Jude Bellingham, Mo Dahoud und Raphael Guerreiro händeringend nach Verstärkung im zentralen Mittelfeld. Mit Felix Nmecha ist der erste Zentrumsspieler bereits verpflichtet worden, ein weiterer soll folgen.

Unzählige Namen kursierten in den letzten Wochen und Monaten rund um den Signal Iduna Park, jetzt steht offenbar ein neuer Spieler auf der Liste: Laut einem Bericht der „Bild“ würde Borussia Dortmund gerne Marcel Sabitzer vom FC Bayern München ins Ruhrgebiet lotsen.

Sabitzer wechselte 2021 von RB Leipzig zu den Bayern, konnte beim Rekordmeister aber nie wirklich Fuß fassen. In der Rückrunde spielte er auf Leihbasis bei Manchester United und gilt in diesem Sommer als Verkaufskandidat.

Sabitzer wäre „Schnäppchen“

Dem Bericht zufolge ruft der FC Bayern München für Sabitzer eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro auf. Eine Summe, die für Borussia Dortmund nach dem Bellingham-Verkauf zu stemmen ist. Im Vergleich zu Felix Nmecha (35 Millionen Euro Ablösesumme) wäre Sabitzer sogar ein „Schnäppchen“.

Für den BVB geht es am 4. August auf USA-Reise, bis dahin soll der Kader nach Möglichkeit stehen. In den Sabitzer-Poker könnte also schnell Schwung reinkommen.