Borussia Dortmund: Neuzugang in Plauderlaune – Sabitzer enthüllt Kabinen-Geheimnis

Borussia Dortmund jubelt über seinen Sieg in der Champions League. Durch den Erfolg gegen Newcastle United steht man plötzlich an der Spitze der Todesgruppe F (hier mehr zum Spiel lesen). Die Chancen auf das Achtelfinale sind größer denn je.

Damit zeigt Borussia Dortmund auch eine beeindruckende Reaktion auf die herbe Pleite gegen Bayern München. Dass die Mannschaft nach Rückschlägen wieder aufsteht, zeigt sie nun zum wiederholten Mal. Diesbezüglich plaudert Marcel Sabitzer einige Kabinen-Details aus.

Borussia Dortmund: Schwieriger Start

Es war Anfang September, als die Stimmung beim BVB bereits zu kippen drohte. Nach einem glücklichen Saisonauftakt gegen Köln kam Dortmund gegen Bochum und Heidenheim nicht über zwei enttäuschende Unentschieden hinaus.

Weil der Fußball zudem wenig ansehnlich war, folgte nach dem Heidenheim-Spiel ein gnadenloses Pfeifkonzert. Anschließend verabschiedeten sich die Spieler von Borussia Dortmund in eine Länderspielpause – und legten anschließend richtig los.

Krisenkonferenz!

In der Liga folgten fünf Siege in Folge, die Probleme des Saisonstarts rückten in den Hintergrund. Der Umschwung kam allerdings nicht nur durch das Eingreifen von Edin Terzic zustande. Gegenüber „The Athletic“ berichtet Sabitzer von einer Aussprache der Spieler.

Demnach habe es nach dem mäßigen Saisonstart eine Mannschaftssitzung gegeben. Dabei hätten sich die Spieler offen ausgetauscht, sich aber auch an ihre Pflichten gegenüber dem Verein erinnert.

„Wir sitzen nicht in der Umkleidekabine und denken: ‚Es ist egal, was passiert, wir werden sowieso bezahlt'“, berichtet Sabitzer. „Jedem wurde bewusst gemacht, was es bedeutet, für Dortmund zu spielen, was man dafür tun muss.“ Demnach sei man sich anschließend auch einige gewesen, was verbessert werden müsse.

Borussia Dortmund steht auf

Es ist nicht abzustreiten, welchen Effekt die Krisensitzung offenbar hatte. Und so überrascht es nicht, dass Dortmund auch nach dem 0:4 gegen Bayern München sofort wieder aufstand. Vielleicht folgt jetzt die nächste Serie.