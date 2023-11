Borussia Dortmund: Terzic nimmt sich BVB-Star vor – seine Reaktion lässt alle staunen

Diesen Befreiungsschlag hat die Mannschaft benötigt. Nachdem Borussia Dortmund gegen Bayern München kräftig unter die Räder geraten war, zeigten die Spieler eine Reaktion. In der Champions League besiegte der BVB Newcastle United und eroberte die Tabellenspitze (hier mehr zum Spiel).

Dabei zeigten auch einige der zuletzt vielgescholtenen Profis endlich wieder eine gute Leistung. So auch Karim Adeyemi, der den zweiten Treffer von Borussia Dortmund mustergültig vorbereitete. Dem voraus gingen jedoch einige kritische Worte.

Borussia Dortmund: Adeyemi sorgt für Glücksmoment

Es war sichtlich zu sehen, wie viel Last von den Schultern Adeyemis in diesem Moment fiel. War er vergangene Rückrunde noch einer Dortmunds bester Spieler, wandelte der Flügelflitzer in dieser Saison bisher auf der Suche nach ebenjener Form umher. Sein Spiel wirkte gehemmt und ungenau. Das brachte ihm zuletzt immer häufiger Bank Minuten ein.

Etwas überraschend gab Edin Terzic seinem Schützling gegen Newcastle dann aber wieder die Chance von Anfang an. Und die nutzte Adeyemi. In der 79. Minute landete ein abgewehrter Freistoß beim 21-Jährigen. Der überlegte nicht lange und schickte Julian Brandt mit einem herrlichen langen Ball auf die Reise.

Brandt bezeichnete den Pass im Anschluss an die Partie als „sensationellen Iniesta-Pass“. Die draus entstandene Chance ließ sich der Mittelfeldpsieler von Borussia Dortmund nicht nehmen und netzte zur Entscheidung ein. Und so brach auch Adeyemi in einen Jubelsturm aus.

Terzic-Ansage fruchtet

Entsprechend erfreut war auch Trainer Terzic, der nach Abpfiff verriet, dass sich Adeyemi kurz vor der Vorlage noch eine Standpauke einfing. “ In der Zone hat Karim ein paar Minuten vorher mal einen Ball vertändelt“, erklärte der BVB-Coach. „Das hat uns nicht so gut gefallen, ddas haben wir ihm sofort gesagt.“

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten und so staunten Trainer und Fans über den spektakulären Pass. Adeyemi, so Terzic, habe sich mit einer tollen Leistung belohnt und sich zurückgekämfpt.

Borussia Dortmund: Berechtigte Kritik

Auch weiß der Coach, dass zuletzt einiges auf seinen Spieler einprasselte. „Er musste sich sehr viel anhören – vieles davon war auch berechtigt“, stellte Terzic klar. Umso mehr freute er sich über das tolle Spiel seines Schützlings.