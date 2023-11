Borussia Dortmund: BVB-Legende kehrt zurück – Fans können sich nicht satt sehen

Jubel, Trubel, Heiterkeit – Borussia Dortmund macht die Niederlage gegen Bayern München vergessen. In der Champions League hat man dank des Sieges gegen Newcastle das Achtelfinale vor Augen. Das Weiterkommen in der Todesgruppe ist aus eigener Kraft möglich (hier alle Infos).

Das dürfte auch eine Legende von Borussia Dortmund gefreut haben, die am Dienstagabend (7. November) live im Stadion war. Dabei traf er auch auf einige ehemalige Mitspieler. Den Fans des BVB ging bei diesem Anblick das Herz auf.

Borussia Dortmund: Besonderer Besuch

Elf Jahre zerriss er sich für den BVB. Er gewann zwei Meisterschaften, drei DFB-Pokale. 382 Spiele trug er das schwarz-gelbe Trikot und wurde so zur Legende. Die Rede ist natürlich von Lukasz Piszczek. Auf der rechten Außenbahn war er viele Jahre der unangefochtene Stammspieler.

Die Fans schätzten stets seinen Einsatz und das Bodenständige. Auch deshalb ist er noch heute ein gern gesehener Gast im Westfalenstadion. Das zeigte sich auch gegen Newcastle United. Denn als Gast der Warm-Up-Show war der 38-Jährige ganz nah am Spielfeldrand dabei.

Wiedersehen mit Hummels

Auch einige seiner ehemaligen Kollegen bemerkten Piszczek. So postete Borussia Dortmund ein kurzes Video, in dem Mats Hummels auf seinen Ex-Mitspieler zuläuft, ihm die Hand reicht und mit einem breiten Grinsen umarmt.

Das weckte auch so gleich bei den Fans Erinnerungen an alte Tage. „Wir vermissen ihn“, kommentierte ein Fan. „Sehr geil die alten Zeiten, schön das Pischu mal wieder in Dortmund ist“, meinte ein anderer. „Unvergessen die alten Tage“, hieß es außerdem.

Borussia Dortmund: Piszczek fiebert mit

Auch wenn er heute als TV-Experte und Spieler in der vierten polnischen Liga aktiv ist, verheimlichte Piszczek nicht, wie sehr auch sein Herz immer noch für den BVB schlägt. Auf Instagram teilte er anschließend ein kurzes Video vom Jubel nach dem 2:0.

Das Ergebnis dürfte also auch den Polen glücklich gemacht haben. Borussia Dortmund kann nun aus eigener Kraft in die Runde der letzten 16 einziehen. Das hätten vor ein paar Wochen wohl nur wenige gedacht.