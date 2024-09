Borussia Dortmund: Star kassiert Ohrfeige – diese Sahin-Ansage lässt tief blicken

Was ist nur mit Donyell Malen los? Es ist noch gar nicht lange her, da galt er bei Borussia Dortmund als Lichtblick. Als einer von wenigen, die konstant guten Leistungen zeigen. Doch inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet.

Malen steckt im Formtief, Nuri Sahin zieht andere Spieler vor. Das 4:2 gegen Bochum wurde für den Niederländer zur Ohrfeige. Aktuell scheinen ihm alle Konkurrenten auf dem Flügel voraus zu sein. Wäre ein Verkauf im Sommer doch die richtige Entscheidung gewesen?

Borussia Dortmund: Donyell Malen in tiefer Formkrise

„Was wären wir nur ohne Malen?“, fragten sich viele BVB-Fans letzte Saison. Während sich die Borussia durch die Liga wurschtelte, die Champions League zunehmend außer Reichweite geriet, musste man zeitweise konstatieren: Außer dem Flügel-Star und Keeper Gregor Kobel hatte praktisch kein Dortmunder Profi Normalform. Heute ist das Bild ein völlig anderes. Der BVB spielt doch noch Königsklasse, schaffte es gar sensationell ins Finale. Und Donyell Malen ist nur noch ein Schatten seiner selbst.

Gegen Bochum saß der 25-Jährige beim Anpfiff auf der Bank. Und auch, als Dortmund offensiv wenig zustande brachte, beim Stand von 0:2 dringend neue Impulse brauchte, durfte Malen nicht ran. Selbst als Jamie Gittens wegen Krämpfen vom Platz musste, der BVB dringend noch ein Tor brauchte, ließ Sahin ihn schmoren. Er brachte stattdessen Saison-Debütant Julien Duranville. Ein großer Moment für das Juwel, eine Ohrfeige für Malen.

Sahin: Lieber Sabitzer auf dem Flügel

Eine große Überraschung war das nicht. Abgesehen vom 4:2 gegen Heidenheim sind gute Auftritte vom Niederländer in dieser Saison rar gesät. Lange hatte er gebraucht, um in Dortmund endlich richtig Fuß zu fassen. Die letzte Saison schien der Durchbruch zu sein. Doch nun steckt er tief in der Formkrise – und kriegt das vom Trainer auch deutlich zu spüren. Vier Flügelstürmer hat Sahin zur Auswahl, alle drei Konkurrenten scheinen ihm voraus zu sein. Und sogar Marcel Sabitzer hat auf der von ihm ungeliebten Außenbahn diese Saison mehr Einsatzminuten als Donyell Malen.

Hinter vorgehaltener Hand fragen sich immer mehr Fans: War es doch ein Fehler, ihn zu behalten? Im Sommer turtelten zahlreiche Top-Klubs mit einer Verpflichtung. Eine Ablöse von 50 Millionen Euro stand im Raum. Borussia Dortmund entschied sich dagegen. Und muss nun hoffen, dass ihr Star bald die Kurve kriegt.