Borussia Dortmund: Drama-Sieg in Mainz weckt Erinnerungen – wird der BVB jetzt Meister?

Als Giovanni Reyna Borussia Dortmund erlöste, brachen im Gästeblock alle Dämme. Mit einem dramatischen Finish holt der BVB den nächsten Dreier. Wieder waren viele Fans kurz vor dem Herzinfarkt.

2:1 in Mainz, Siegtreffer in der 93. Minute… „Da war doch was“, dürfte sich so mancher Fan von Borussia Dortmund jetzt denken. Wiederholt sich die Geschichte, verliert der BVB jetzt kein Spiel mehr und wird am Ende Deutscher Meister.

Borussia Dortmund: Erinnerung an Piszczek-Coup 2011

Die Parallelen sind unverkennbar: 2011 spielte Borussia Dortmund in Mainz, lag ebenfalls früh 0:1 zurück. In der dritten Minute der Nachspielzeit wurde Geschichte geschrieben. Lukasz Piszczek erzielte sein erstes Tor in Schwarzgelb, alle Fans drehten durch und der BVB gewann doch noch 2:1.

FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund 2011/12

1:2 (1:0)

1:0 Nicolai Müller (33.) , 1:1 Ivan Perisic (64.), 1:2 Lukasz Piszczek (90.+3)

Am Mittwochabend war der Spielverlauf verblüffend ähnlich. Diesmal war es Giovanni Reyna, der den BVB in Mainz in der 90+3. noch zum 2:1 schoss. Wiederholt sich auch der Rest der Geschichte, darf sich Schwarzgelb auf die Schale freuen.

BVB wurde nach 2:1 in Mainz Meister

Nach dem 2:1 beim FSV Mainz 05 verlor Borussia Dortmund in der Saison 2011/12 kein einziges Spiel mehr, holte mit dem damaligen Saisonrekord von 81 Punkten die Deutsche Meisterschaft. Sollte der BVB von nun an kein Spiel mehr verlieren, dürfte das am Ende auch für den Titel reichen.

Mehr aktuelle News:

Schaut man auf die nun beendete Hinrunde, deutet sich so eine Siegesserie aber nicht gerade an. Immer wieder kämpfte die Terzic-Elf mit Leistungsschwankungen und unerklärlichen Einbrüchen. Die beiden Partien des neuen Jahres wurden nicht gerade mit Bravour gewonnen. Aber das wurde das Spiel einst in Mainz auch nicht… Und damals holte der BVB auch noch den Pokal, in dem man auch diese Saison noch vertreten ist.