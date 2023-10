Borussia Dortmund gegen Mailand mit starkem Auftritt – doch DAS macht BVB-Fans jetzt große Angst

Zwar konnte Borussia Dortmund gegen AC Mailand auch am zweiten Spieltag der Champions League keinen Sieg einfahren. Doch in der Partie an diesem Mittwochabend sahen die BVB-Fans eine enorme Leistungssteigerung ihrer Mannschaft im Vergleich zum desolaten Auftakt bei Paris Saint-Germain vor zwei Wochen, wo die Schwarzgelben quasi chancenlos und mit dem 0:2 noch gut bedient waren.

Und dennoch ist manchem Fan von Borussia Dortmund nach dem 0:0 des BVB gegen Milan Angst und Bange. Der Grund liegt in einer anderen Stadt, in der – genau wie in Dortmund – Kohle einst Exportware Nummer 1 war. Aber der Reihe nach.

BVB gegen Milan mit guter Leistung, aber…

Vor zwei Wochen beim Champions-League-Auftakt in Paris wurden bei einigen BVB-Fans böse Erinnerungen an die Saison 2021/22 geweckt. Damals hatte Borussia Dortmund sich im Europapokal einige erschreckend schwache Auftritte geleistet. Zunächst hatte der BVB die Königsklassen-Gruppenphase hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon nur auf Platz 3 abgeschlossen. Anschließend flog die Mannschaft des damaligen Trainers Marco Rose in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers raus.

In einigen der Europapokal-Partien damals hatte der BVB völlig überfordert gewirkt. Und ähnlich überfordert wirkte der BVB auch vor zwei Wochen in Paris. Auch wenn das Team von Coach Edin Terzic als Außenseiter zum Star-Ensemble von PSG gereist war – der Auftritt der Dortmunder im Prinzenpark war erstaunlich zahnlos. Und so hatte mancher BVB-Fan bereits befürchtet, es könne auf eine erneut enttäuschende Europapokal-Saison hinauslaufen.

Umso erleichterter waren diese Fans vermutlich, als ihr Herzensverein am 2. Spieltag ein komplett anderes Gesicht zeigte. Gegen den Vorjahres-Halbfinalisten und aktuellen Tabellenzweiten der Serie A begeisterte Borussia Dortmund seine Fans mit einer couragierten Leistung. Der BVB hatte mehr Ballbesitz und wusste mit jenem Ballbesitz auch etwas anzufangen. Marco Reus, Niclas Füllkrug und Co. erspielten sich einige Chancen. Das einzige Problem: Die Genauigkeit ließ zu wünschen übrig. Weil auch Milan an diesem Mittwochabend Lust auf Offensiv-Fußball hatte, entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, bei der einzig die Tore fehlten.

Borussia Dortmund gegen AC Mailand mit gutem Auftritt

Auch wenn das 0:0 den BVB nun wahrlich keinen großen Schritt näher in Richtung Achtelfinale befördert – die Leistungssteigerung darf allen Fans Mut machen. Doch gleichzeitig gibt es für die BVB-Fans auch Grund zur Sorge. Dieser fußt im Ergebnis aus Newcastle, wo die „Magpies“ den großen Gruppen-Favoriten Paris Saint-Germain mit 4:1 vom Feld fegten.

Die Hoffnung der BVB-Fans nach dem 1. Spieltag: Das Star-Ensemble aus Paris marschiert durch die Gruppe, so dass Borussia Dortmund nach wie vor gute Chancen hat, mit starken Leistungen gegen Milan und Newcastle das Achtelfinal-Ticket zu lösen. Diese Chancen sind in den Augen vieler Fans am Mittwochabend massiv gesunken, als deutlich wurde, was im Kader von Newcastle steckt.

Das wird der BVB nun am eigenen Leib erfahren – und zwar gleich doppelt. Denn die beiden kommenden Champions-League-Spiele bestreitet Borussia Dortmund gegen Newcastle. In diesen Spielen wird sich für den BVB vermutlich bereits entscheiden, ob man sich nach dem holprigen Auftakt in die Königsklassen-Saison noch Hoffnungen aufs Achtelfinale machen darf oder ob auch in diesem Jahr bereits in der Gruppenphase Schluss ist.