Borussia Dortmund: Mega-Juwel im Visier – doch DAS wird dem BVB zum Problem

Wenn Talente in jungen Jahren schon auf sich aufmerksam machen, ist Borussia Dortmund meistens ganz vorne in der Interessenten-Liste dabei. Immer wieder holte der BVB Youngsters, die in Dortmund anschließend zu Stars wurden.

Wird Ljubo Puljic der nächste junge Spieler, der es bei Borussia Dortmund schafft? Die Schwarzgelben sollen das Kroaten-Juwel ins Visier genommen haben. Doch da ist der Revierklub nicht allein.

Borussia Dortmund: Mega-Juwel im Visier

In den vergangenen Jahren schafften es einige Talente aus der eigenen Jugend, sich bei Borussia Dortmund zu etablieren und zu echten Stars zu werden. Aber auch in Europas Top-Ligen schauten sich die BVB-Scouts um und wurden oft fündig. Die Transfers haben sich dann auch oftmals gelohnt.

Das soll auch mit Ljubo Puljic klappen. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, sollen die Dortmunder großes Interesse am 15-jährigen Verteidiger haben. Aktuell ist das kroatische Juwel bei NK Osijek unter Vertrag, könnte im kommenden Sommer aber den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere wagen.

Ob der BVB sich durchsetzen kann? Denn neben den Schwarzgelben gibt es noch einige Hochkaräter, die Puljic unbedingt haben wollen.

Bayern, Barca und Juve wollen Kroaten-Juwel

Borussia Dortmund bekommt nämlich Konkurrenz aus Deutschland und aus Europas Top-Ligen. Der FC Bayern, der FC Barcelona und Juventus Turin werben aktuell um das Abwehrtalent aus Kroatien, wie Di Marzio erzählt.

Neben dem BVB sind noch etliche Top-Klubs an Puljic interessiert. Foto: IMAGO / Aleksandar Djorovic

Der Youngster überragt in den jungen Jahren schon. Auch für die kroatische U17-Nationalmannschaft debütierte der BVB-Flirt bereits. In Kroatien wird Puljic schon als Hoffnungsträger gefeiert.

Eine Entscheidung soll laut Di Marzio auch schon bald fallen. Dann wird sich zeigen, ob Dortmund den Zuschlag für das Talent bekommt. Was für den BVB sprechen würde, ist die starke Jugendarbeit und dass der Verein immer wieder auf junge Spieler gesetzt hat. Ob das das Puljic auch so sieht, wird sich dann zeigen.